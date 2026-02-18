Problemy z eZUS! Awaria logowania i utrudnienia (AKTUALIZACJA)
Od rana 18 lutego 2026 roku klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmagają się z poważnymi utrudnieniami w dostępie do platformy eZUS. Według danych z serwisu Downdetector liczba zgłoszeń gwałtownie rośnie, a użytkownicy z największych polskich miast informują o niemożności załatwienia spraw urzędowych
Problemy z logowaniem do systemu eZUS (dawniej PUE ZUS) przybrały na sile w środę rano, choć pierwsze sygnały o usterkach pojawiały się już wczoraj. Ponad 200 raportów wpłynęło w krótkim czasie z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Trójmiasta. Najczęściej powtarzającym się błędem jest tzw. „biała strona” – po próbie przejścia do formularza logowania system przestaje odpowiadać, uniemożliwiając wpisanie danych. Aż 80 proc. zgłoszeń dotyczy bezpośrednio autoryzacji użytkownika.
ZUS na razie nie podał oficjalnej przyczyny awarii ani dokładnej godziny jej usunięcia. Użytkownicy próbują omijać błąd, korzystając z różnych metod dostępu, takich jak Profil Zaufany, bankowość elektroniczna czy aplikacja mObywatel, jednak w wielu przypadkach problem leży po stronie głównego węzła logowania serwisu. Utrudnienia trwają od wczesnych godzin porannych i mają charakter ogólnopolski, blokując dostęp zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.
O godzinie 11:00 liczba zgłoszeń osiągnęła 199 przypadki, po 15 minutach spadła do 140, jednak na ten moment (11:31) wzrosła do 162 i utrzymuje trend wzrostowy. Użytkownicy zatem muszą uzbroić się w cierpliwość.
Wypróbuj alternatywne metody logowania: Jeśli nie działa logowanie hasłem, sprawdź dostęp przez mObywatel lub bankowość elektroniczną – czasem awaria dotyczy tylko jednego modułu.
Wyczyść pamięć podręczną (cache): W przypadku wyświetlania „białej strony” spróbuj otworzyć serwis w trybie incognito lub wyczyścić dane przeglądarki.
Monitoruj komunikaty techniczne: Przed kolejną próbą sprawdź status strony na niezależnych portalach typu Downdetector, aby nie tracić czasu na wielokrotne próby logowania.
Przełóż pilne sprawy na godziny wieczorne: Zazwyczaj największe obciążenie systemów przypada na godziny 8:00–15:00; wieczorem szansa na stabilne połączenie z eZUS jest znacznie większa.
Zachowaj potwierdzenia: Jeśli Twoja sprawa ma nieprzekraczalny termin (np. złożenie wniosku), wykonaj zrzut ekranu z widoczną datą i błędem systemu – może to być pomocne w ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym.
