Problemy z eZUS! Ogólnopolska awaria logowania i utrudnienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych mierzy się z awarią systemu logowania do platformy eZUS, następcy dawnego PUE ZUS. Od wczesnych godzin rannych w środę 18 lutego użytkownicy masowo zgłaszają brak możliwości dostępu do swoich kont. Skala problemu jest dwukrotnie większa niż podczas podobnej usterki, która wystąpiła wczoraj
Problemy techniczne rozpoczęły się rano, uniemożliwiając przedsiębiorcom i ubezpieczonym wgląd w dokumentację oraz wysyłkę wniosków. Z danych serwisu Downdetector wynika, że do godziny 9:00 rano wpłynęło już ponad 200 raportów o błędach. Dla porównania, podczas analogicznej awarii we wtorek 17 lutego, liczba zgłoszeń przekroczyła 100.
Użytkownicy wskazują, że błędy pojawiają się najczęściej w momencie próby autoryzacji sesji. ZUS nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego przewidywanego czasu usunięcia usterki, jednak powtarzalność problemu w ciągu ostatnich 48 godzin sugeruje głębszą niestabilność systemu po rebrandingu na eZUS.
Odczekaj z logowaniem: Jeśli próba wejścia do serwisu kończy się błędem, nie odświeżaj strony wielokrotnie, ponieważ może to zablokować Twoją sesję na dłużej.
Sprawdź inne metody dostępu: Spróbuj zalogować się przez Profil Zaufany lub mObywatela zamiast bezpośredniego loginu i hasła – czasami alternatywne bramki autoryzacji działają stabilniej.
Monitoruj terminy: Jeśli musisz wysłać ważny wniosek (np. ZUS ZUA lub rozliczenie składek), zrób zrzut ekranu z widocznym błędem i godziną jako dowód na wypadek ewentualnego niedotrzymania terminu z winy systemu.
Weryfikuj status w Downdetector: Sprawdzaj na bieżąco wykres zgłoszeń w sieci; gdy liczba raportów spadnie poniżej 20, będzie to sygnał, że system odzyskał pełną sprawność.
