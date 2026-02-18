Problemy z eZUS! Ogólnopolska awaria logowania i utrudnienia

18 lutego 2026 09:10 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych mierzy się z awarią systemu logowania do platformy eZUS, następcy dawnego PUE ZUS. Od wczesnych godzin rannych w środę 18 lutego użytkownicy masowo zgłaszają brak możliwości dostępu do swoich kont. Skala problemu jest dwukrotnie większa niż podczas podobnej usterki, która wystąpiła wczoraj

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Problemy techniczne rozpoczęły się rano, uniemożliwiając przedsiębiorcom i ubezpieczonym wgląd w dokumentację oraz wysyłkę wniosków. Z danych serwisu Downdetector wynika, że do godziny 9:00 rano wpłynęło już ponad 200 raportów o błędach. Dla porównania, podczas analogicznej awarii we wtorek 17 lutego, liczba zgłoszeń przekroczyła 100.

Użytkownicy wskazują, że błędy pojawiają się najczęściej w momencie próby autoryzacji sesji. ZUS nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego przewidywanego czasu usunięcia usterki, jednak powtarzalność problemu w ciągu ostatnich 48 godzin sugeruje głębszą niestabilność systemu po rebrandingu na eZUS.

