Produkcja w górę, ale konta świecą pustkami! Niepokojący paradoks w polskim przemyśle

Polski sektor produkcyjny znalazł się w osobliwym klinczu finansowym. Choć z taśm montażowych zjeżdża coraz więcej towarów, a statystyki sprzedaży wyglądają obiecująco, fabryki zmagają się z drastycznym brakiem żywej gotówki. Przedsiębiorcy ponoszą realne koszty, ale na przelewy od kontrahentów muszą czekać miesiącami.

Błędne koło rozliczeń: Produkcja na zapas i geopolityczne klocki Najnowsze analizy makroekonomiczne odsłaniają głęboką dysproporcję między fizyczną realizacją zamówień a realnymi wpływami na konta bankowe. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że od stycznia do kwietnia 2026 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3 proc. rok do roku (w samym kwietniu o 3,1 proc.). Niestety, te optymistyczne wskaźniki maskują poważne problemy płynnościowe. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu już od roku szoruje po dnie, zatrzymując się w kwietniu na poziomie 48,8 pkt (poniżej granicy 50 pkt oznaczającej rozwój). Na tę sytuację nałożyły się zawirowania globalne, blokada Cieśniny Ormuz drastycznie wydłużyła łańcuchy dostaw, zmuszając polskie fabryki do nerwowego, masowego kupowania surowców i tworzenia zapasów buforowych na czarną godzinę. Mechanizm zamrażania kapitału: „W przemyśle wzrost produkcji nie zawsze oznacza poprawę sytuacji finansowej firm. Jeżeli przedsiębiorstwo produkuje na zapas, kupuje surowce z wyprzedzeniem i jednocześnie czeka tygodniami na zapłatę od odbiorców, to zamraża gotówkę v magazynie i fakturach” tłumaczy Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Mniej dłużników, ale cięższe grzechy. Średni dług mocno w górę Z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że łączne zaległości firm przemysłowych w Polsce osiągnęły pułap 1,35 miliarda złotych, rosnąc w ciągu roku o kolejne 80 milionów złotych. Co ciekawe, z ewidencji KRD ubyło 263 dłużników (obecnie jest ich 23 tysiące, co oznacza spadek o 1 proc.). W praktyce nie jest to jednak dobra wiadomość. Oznacza to bowiem, że problem niewypłacalności nie rozlewa się masowo na nowe podmioty, ale drastycznie pogłębia u tych, którzy już wcześniej mieli kłopoty z płatnościami. Jak wskazuje prezes KRD Adam Łącki, przeciętne zadłużenie pojedynczej firmy produkcyjnej wzrosło o 7 proc. i wynosi obecnie 57 tysięcy złotych. Ciężar finansowy rozkłada się na mniejszą grupę, ale każdy z dłużników ma do oddania znacznie więcej.

Czarna lista podbranż i drastyczny spadek wiarygodności Zatory płatnicze nie uderzają w polską produkcję równomiernie. Największą poduszkę długów wygenerowali producenci elementów metalowych, których kondycja jest silnie powiązana ze spowalniającym sektorem budowlanym – ich nieuregulowane faktury opiewają na 258 mln zł. Z potężną presją mierzy się też branża spożywcza (167,4 mln zł długu) oraz serwisy konserwacji maszyn (131,6 mln zł). Niepokojąco wyglądają też oceny rzetelności płatniczej. Ogólny odsetek firm przemysłowych uznawanych za w pełni wiarygodnych stopniał w ciągu roku z 84 do 80 proc. Najbardziej drastyczne tąpnięcie zaufania dotknęło branżę meblarską oraz producentów żywności. Zadłużenie i kondycja finansowa w kluczowych sektorach przemysłu (2026 r.) Sektor / Podbranża przemysłowa Łączna kwota zaległości (w KRD) Średnie zadłużenie na jedną firmę Spadek odsetka firm w pełni wiarygodnych Producenci elementów metalowych 258,0 mln zł Brak danych szczegółowych Wzrost ryzyka strukturalnego Producenci żywności (branża spożywcza) 167,4 mln zł Brak danych szczegółowych Z 78% do 66% Naprawa i konserwacja maszyn 131,6 mln zł Brak danych szczegółowych Kondycja stabilnie niska Przemysł drzewny i meblarski 204,6 mln zł (łącznie) Brak danych szczegółowych Z 85% do 71% (meble) Producenci aut, przyczep i naczep Brak danych ogólnych 159,5 tys. zł Najwyższy średni dług w przemyśle