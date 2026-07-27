Próg 500 plus dla seniora wzrósł do 2687,67 zł. Kto może złożyć wniosek ponownie i co nie liczy się do limitu
Od 1 marca 2026 roku granica dochodowa uprawniająca do świadczenia uzupełniającego, znanego jako 500 plus dla seniora, wynosi 2687,67 zł brutto. Nowy, wyższy próg oznacza, że po dodatek mogą sięgnąć także ci warszawscy seniorzy, którzy jeszcze rok temu przekraczali limit o kilkadziesiąt złotych. O wypłacie wciąż nie decyduje jednak wiek, lecz stan zdrowia i wysokość dotychczas pobieranych świadczeń.
Co zmieniła marcowa waloryzacja i skąd wzięła się kwota 2687,67 zł
Zmiana jest efektem corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 roku próg dochodowy wynosił 2552,39 zł, a od 1 marca wzrósł o 135,28 zł, do 2687,67 zł brutto. Nowa kwota została ogłoszona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim, a jej wysokość jest powiązana z waloryzacją renty socjalnej.
Sama maksymalna dopłata pozostaje bez zmian i wynosi 500 zł miesięcznie. Świadczenie jest przy tym zwolnione z podatku dochodowego i ze składki zdrowotnej, więc kwota, którą przelewa ZUS, trafia do odbiorcy w całości. Podstawą wypłat jest ustawa z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Dwa progi i prosty wzór, według którego ZUS liczy dopłatę
Wysokość świadczenia zależy od sumy dochodów ze świadczeń publicznych, czyli emerytur, rent i wybranych zasiłków. Pełne 500 zł otrzyma osoba, która nie pobiera żadnego takiego świadczenia albo której łączna kwota brutto nie przekracza 2187,67 zł. To dolny próg, poniżej którego dopłata jest maksymalna.
Powyżej tej granicy obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Gdy suma świadczeń mieści się w przedziale od 2187,67 zł do 2687,67 zł, ZUS wypłaca różnicę między górnym progiem a dotychczasowymi dochodami. Dla emerytury w wysokości 2300 zł brutto oznacza to dopłatę 387,67 zł, czyli 2687,67 zł pomniejszone o 2300 zł. Po przekroczeniu 2687,67 zł brutto świadczenie już nie przysługuje.
Czego ZUS nie wlicza do limitu, czyli najczęstsze nieporozumienie
Tu kryje się pułapka, przez którą część uprawnionych rezygnuje z wniosku. Do limitu 2687,67 zł nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego ani zasiłku pielęgnacyjnego, więc pobieranie tych dodatków nie odbiera prawa do świadczenia uzupełniającego. Poza sumą świadczeń pozostaje też dochód z pracy zarobkowej oraz renta rodzinna przyznana dziecku.
Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sama popularna nazwa 500 plus dla seniora jest myląca. Prawo do dodatku nie zależy od osiągnięcia wieku emerytalnego i mają je również osoby młodsze, od 18 roku życia. Kluczowe jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a nie metryka, dlatego samo ukończenie 75 lat i pobieranie dodatku pielęgnacyjnego nie wystarcza do automatycznej wypłaty.
Jakie orzeczenie i dokumenty trzeba dołączyć do wniosku ESUN
Podstawą jest wniosek ESUN, czyli wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do niego dołącza się dokument potwierdzający stan zdrowia: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub służbie. Jeśli ZUS ma już taki dokument w aktach, nie trzeba go dołączać ponownie.
Osoby bez aktualnego orzeczenia dołączają zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z posiadaną dokumentacją medyczną. Trzeba pamiętać, że samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z zespołu do spraw orzekania nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego wymaga ZUS.
Gdzie warszawscy seniorzy składają wniosek i skąd wziąć pomoc
Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS w Warszawie i na Mazowszu, osobiście, przez pełnomocnika albo tradycyjną pocztą, a także elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. Dla osoby pobierającej emeryturę lub rentę sprawę rozpatruje ta placówka, która wypłaca świadczenie, a dla pozostałych oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
W stolicy, gdzie koszty czynszu, leków i opieki są jednymi z najwyższych w kraju, dopłata do 500 zł miesięcznie realnie odciąża domowe budżety najstarszych mieszkańców. Wątpliwości można wyjaśnić w każdej sali obsługi klientów oraz pod firmową infolinią ZUS, dostępną w dni robocze pod numerem 22 560 16 00. Wniosek najlepiej złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków, bo świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym senior spełni kryteria i je zgłosi.
Co to oznacza dla Ciebie? Wyższy próg i przegląd dokumentów w Warszawie
Najważniejsza wiadomość dotyczy osób, które wcześniej usłyszały odmowę. Podniesienie progu do 2687,67 zł otwiera drogę tym, których suma świadczeń jeszcze rok temu minimalnie przekraczała limit, dlatego ponowne złożenie wniosku ma teraz sens. Decyduje stan bieżący, a nie wcześniejsza decyzja ZUS.
Drugi praktyczny wniosek dotyczy dodatków. Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego ani praca zarobkowa nie zamykają drogi do świadczenia, bo tych kwot ZUS nie dolicza do progu dochodowego. Warszawscy seniorzy, którzy odkładali sprawę z obawy o utratę innych dodatków, zyskują konkretny powód, by wrócić do tematu.
Punktem wyjścia zawsze pozostaje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zebranie dokumentacji medycznej i złożenie wniosku ESUN w warszawskiej placówce ZUS to jedyna droga do wypłaty, a pracownicy oddziałów pomagają wypełnić formularz na miejscu. Sam upływ lat prawa do dodatku nie tworzy, więc kluczem pozostaje potwierdzony stan zdrowia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.