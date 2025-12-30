Prognoza na sylwestra i 1 stycznia. Zima uderzy z rzadkim zjawiskiem znad Bałtyku
Koniec 2025 roku i początek 2026 przyniosą w Polsce wyraźne pogorszenie pogody. Synoptycy zapowiadają mróz, opady śniegu oraz lokalnie bardzo intensywne śnieżyce, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie możliwe jest wystąpienie rzadkiego zjawiska związanego z tzw. efektem jeziora znad Bałtyku.
Koniec roku i początek 2026 przyniosą w Polsce wyraźne pogorszenie pogody. Synoptycy zapowiadają mróz, intensywne opady śniegu oraz lokalnie bardzo trudne warunki atmosferyczne. W części kraju kluczową rolę odegra rzadko obserwowane zjawisko określane jako „efekt jeziora”, w tym przypadku związane z Bałtykiem.
Co się zmienia?
Do Polski napływa bardzo chłodne powietrze z północy. Gdy zetknie się ono z cieplejszymi wodami Bałtyku, dojdzie do gwałtownego rozwoju chmur konwekcyjnych. To mechanizm znany jako „lake effect”, powszechny w Ameryce Północnej, lecz w Polsce występujący sporadycznie. W jego wyniku mogą pojawić się krótkotrwałe, ale bardzo intensywne opady śniegu.
Synoptycy wskazują, że opady będą miały charakter przelotny. W jednej chwili możliwe są rozpogodzenia, a po kilku minutach nagłe uderzenie śnieżycy. Widzialność może gwałtownie spaść, zwłaszcza podczas silniejszych komórek opadowych.
Fakty i tło sprawy
Największe ryzyko intensywnych opadów dotyczy północno-wschodniej Polski. Pas od granicy z Obwodem Kaliningradzkim, przez Warmię i Mazury, po północne Mazowsze może znaleźć się pod wpływem najsilniejszych stref opadowych. Lokalnie w ciągu kilku godzin może spaść nawet 30–40 centymetrów śniegu.
Zjawisku towarzyszyć będzie rozwój chmur typu cumulonimbus oraz cumulus congestus, co zimą zdarza się rzadko. To właśnie z nich spada najintensywniejszy śnieg, często połączony z porywistym wiatrem i gwałtownym pogorszeniem warunków drogowych.
W sylwestra temperatura maksymalna wyniesie od około -4 stopni na wschodzie, przez -1 w centrum, do 1–2 stopni na zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie duże, z okresowymi przejaśnieniami. W większości regionów spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu, natomiast na Pomorzu lokalnie nawet do 10–15 centymetrów.
Nowy Rok przyniesie utrzymanie zimowej aury. Przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od -3 stopni na wschodzie do 1–3 stopni w centrum i na zachodzie. Wciąż spodziewane są opady śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Dodatkowym utrudnieniem może być porywisty wiatr z południowego zachodu.
Mazowsze: możliwe nagłe śnieżyce i trudne warunki drogowe
W województwie mazowieckim w sylwestra i w pierwszy dzień Nowego Roku prognozowane są zmienne, zimowe warunki pogodowe. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się w okolicach -2 do 0 stopni Celsjusza, a nocami spadnie poniżej zera. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, które miejscami mogą być intensywne, zwłaszcza w północnej części regionu.
Kierowcy powinni liczyć się z oblodzeniem dróg lokalnych i tras dojazdowych, szczególnie w nocy oraz w godzinach porannych. Warunki mogą zmieniać się dynamicznie, dlatego zalecane jest śledzenie lokalnych komunikatów pogodowych i drogowych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Najtrudniejsze warunki wystąpią lokalnie, ale mogą być bardzo dynamiczne. Kierowcy powinni liczyć się z nagłym pogorszeniem widzialności, oblodzeniem dróg oraz zaspami śnieżnymi. W północno-wschodniej Polsce możliwe są utrudnienia komunikacyjne, opóźnienia transportu i problemy z dojazdem w noc sylwestrową oraz w pierwszy dzień roku.
Osoby planujące podróże powinny na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i dostosować plany do aktualnych warunków. Zimowa aura może też wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy silnym wietrze i intensywnych opadach.
Podsumowanie
Sylwester i Nowy Rok upłyną w Polsce pod znakiem zimy. Mróz, śnieg i rzadkie zjawisko związane z Bałtykiem mogą lokalnie doprowadzić do bardzo intensywnych opadów. Choć nie obejmą one całego kraju, w niektórych regionach warunki mogą zmieniać się gwałtownie. Synoptycy apelują o ostrożność i śledzenie prognoz, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie kraju.
