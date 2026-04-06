Program paliwowy pod presją. UE mówi wprost: to może się źle skończyć
Rządy próbują chronić kierowców przed rosnącymi cenami paliw, ale z Brukseli płynie wyraźne ostrzeżenie: takie działania mogą mieć poważne skutki uboczne. Unia Europejska obawia się, że zbyt duże wsparcie doprowadzi do kolejnego kryzysu gospodarczego, a konsekwencje mogą odczuć miliony obywateli – także w Polsce.
Program obniżek cen paliw pod lupą UE. Pojawiło się pierwsze ostrzeżenie
Co się zmienia?
Kilka państw, w tym Polska, zdecydowało się na obniżenie podatków od paliw oraz wprowadzenie mechanizmów ograniczających ceny. Program CPN (Ceny Paliw Niżej) zakłada m.in. obniżki VAT i akcyzy oraz wprowadzenie cen maksymalnych.
Obecnie maksymalne ceny paliw ustalono na poziomie:
6,21 zł za litr benzyny 95,
6,82 zł za litr benzyny 98,
7,87 zł za litr oleju napędowego.
Fakty i tło sprawy
Jak informuje „Financial Times”, Komisja Europejska prowadzi rozmowy z rządami państw członkowskich i apeluje, by działania osłonowe były ograniczone czasowo i dobrze ukierunkowane.
Komisarz UE ds. energii Dan Jørgensen podkreślił: „To, co dzieje się w jednym sektorze gospodarki, może mieć wpływ na resztę społeczeństwa”.
Bruksela obawia się powtórki sytuacji z 2022 roku, kiedy kryzys energetyczny doprowadził do wysokiej inflacji i wzrostu zadłużenia publicznego w wielu krajach.
Dlaczego UE ostrzega
Według unijnych urzędników nadmierne wsparcie – takie jak długotrwałe obniżki podatków czy szerokie dopłaty – może przynieść odwrotny efekt.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wskazała, że zbyt szerokie działania mogą „nadmiernie napędzać popyt i generować inflację”. Dlatego UE zaleca, aby pomoc była tymczasowa i skierowana głównie do najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych.
Wpływ sytuacji międzynarodowej
Na wzrost cen paliw wpływa także sytuacja geopolityczna. Konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym działania USA wobec Iranu, powoduje wzrost cen ropy i gazu oraz obawy o zakłócenia dostaw.
To dodatkowo zwiększa presję na rządy, które próbują chronić obywateli przed rosnącymi kosztami.
Co to oznacza dla Polski
Program CPN to dla budżetu duże obciążenie – koszt obniżek podatków szacowany jest na około 1,6 mld zł miesięcznie.
Z jednej strony działania te pomagają ograniczyć ceny paliw dla kierowców, z drugiej – mogą zwiększać deficyt i wpływać na finanse publiczne.
Eksperci wskazują, że w dłuższej perspektywie konieczne może być wprowadzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań, które nie będą nadmiernie obciążać budżetu.
Co dalej
Unia Europejska apeluje o „koordynację i ostrożność” w podejmowaniu decyzji dotyczących rynku energii. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a dalsze decyzje rządów będą zależeć zarówno od rozwoju sytuacji międzynarodowej, jak i od kondycji finansów publicznych.
