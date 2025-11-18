Prokurator na miejscu katastrofy w Warszawie. Prezydent wydaje oświadczenie
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał oficjalny komunikat w sprawie porannego wypadku, do którego doszło na odcinku alei Solidarności między placem Bankowym a Starym Miastem. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy komunikacji miejskiej: autobus linii 160, tramwaj techniczny oraz tramwaj linii 4.
Ponad 20 osób poszkodowanych. Służby działały natychmiast
Według informacji przekazanych przez prezydenta, na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe i nadzór ruchu, aby udzielić pomocy pasażerom. W wypadku obrażenia odniosło ponad 20 osób, w tym pasażerowie zarówno autobusu, jak i tramwaju. Wszyscy poszkodowani zostali przekazani pod opiekę medyków. Stan większości z nich jest stabilny.
Prokuratura prowadzi już czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny.
Trwają prace nad udrożnieniem trasy. Most i okolice zakorkowane
Wypadek sparaliżował ruch w centrum miasta. Aleja Solidarności została całkowicie zablokowana, a przejazd z mostu Śląsko-Dąbrowskiego przekierowano na alternatywne trasy.
– Trwają prace nad przywróceniem pełnej drożności ruchu. Ruch komunikacji publicznej z trasy mostu jest przekierowywany na inne trasy – przekazał prezydent Trzaskowski.
W związku z dużymi utrudnieniami ratusz apeluje do mieszkańców, by w najbliższych godzinach unikać tego rejonu miasta, a podróże komunikacją miejską planować z wyprzedzeniem.
Prokuratura bada przyczyny wypadku
Śledczy analizują zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Wstępne ustalenia wskazują, że do zderzenia mogło dojść w wyniku nagłego zatrzymania jednego z pojazdów, co spowodowało efekt domina na torach i jezdni.
Na miejscu nadal pracują policjanci, zespoły techniczne i służby nadzoru ruchu, które zabezpieczają teren oraz usuwają rozbite pojazdy.
Warszawa w korkach. Służby proszą o cierpliwość
Poranny wypadek wywołał znaczne komplikacje w ruchu zarówno tramwajów, jak i autobusów. Linie obsługujące centrum miasta kursują objazdami, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
Miasto zapewnia, że wszystkie działania prowadzone są w trybie pilnym, a pełna przejezdność powinna wrócić tak szybko, jak będzie to możliwe.
