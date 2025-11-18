Prokurator na miejscu katastrofy w Warszawie. Prezydent wydaje oświadczenie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał oficjalny komunikat w sprawie porannego wypadku, do którego doszło na odcinku alei Solidarności między placem Bankowym a Starym Miastem. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy komunikacji miejskiej: autobus linii 160, tramwaj techniczny oraz tramwaj linii 4.

Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Ponad 20 osób poszkodowanych. Służby działały natychmiast

Według informacji przekazanych przez prezydenta, na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe i nadzór ruchu, aby udzielić pomocy pasażerom. W wypadku obrażenia odniosło ponad 20 osób, w tym pasażerowie zarówno autobusu, jak i tramwaju. Wszyscy poszkodowani zostali przekazani pod opiekę medyków. Stan większości z nich jest stabilny.

Prokuratura prowadzi już czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny.

Trwają prace nad udrożnieniem trasy. Most i okolice zakorkowane

Wypadek sparaliżował ruch w centrum miasta. Aleja Solidarności została całkowicie zablokowana, a przejazd z mostu Śląsko-Dąbrowskiego przekierowano na alternatywne trasy.

Trwają prace nad przywróceniem pełnej drożności ruchu. Ruch komunikacji publicznej z trasy mostu jest przekierowywany na inne trasy – przekazał prezydent Trzaskowski.

W związku z dużymi utrudnieniami ratusz apeluje do mieszkańców, by w najbliższych godzinach unikać tego rejonu miasta, a podróże komunikacją miejską planować z wyprzedzeniem.

Prokuratura bada przyczyny wypadku

Śledczy analizują zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Wstępne ustalenia wskazują, że do zderzenia mogło dojść w wyniku nagłego zatrzymania jednego z pojazdów, co spowodowało efekt domina na torach i jezdni.

Na miejscu nadal pracują policjanci, zespoły techniczne i służby nadzoru ruchu, które zabezpieczają teren oraz usuwają rozbite pojazdy.

Warszawa w korkach. Służby proszą o cierpliwość

Poranny wypadek wywołał znaczne komplikacje w ruchu zarówno tramwajów, jak i autobusów. Linie obsługujące centrum miasta kursują objazdami, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.

Miasto zapewnia, że wszystkie działania prowadzone są w trybie pilnym, a pełna przejezdność powinna wrócić tak szybko, jak będzie to możliwe.

