Promocja w Aldi! Masło w supercenie tylko w sobotę
W sobotę, 13 września, w Aldi rusza promocja, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów – masło polskie extra Mlekovita w pakiecie 2+1 gratis! Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień i ma ograniczony limit na klienta.
W sobotę, 13 września, sieć sklepów Aldi przygotowała wyjątkową promocję dla klientów. W ramach jednodniowej akcji można kupić popularne masło polskie extra Mlekovita w pakiecie 2+1 gratis.
Masło Mlekovita taniej o jedną trzecią
Promocja obejmuje kostki masła 200 g o zawartości tłuszczu 82%. Kupując trzy sztuki, jedna z nich jest gratis, co oznacza, że cena jednostkowa spada do zaledwie 5,99 zł za opakowanie. To aż o jedną trzecią mniej od ceny regularnej, która wynosi 8,99 zł za sztukę.
Oferta obowiązuje we wszystkich sklepach Aldi w Polsce, jednak ze względu na ograniczoną pulę, wprowadzono limit – maksymalnie 6 sztuk na jednego klienta.
Promocja tylko 13 września
Aby skorzystać z promocji, trzeba odwiedzić Aldi właśnie w sobotę, 13 września. Oferta będzie ważna wyłącznie tego dnia lub do wyczerpania zapasów.
