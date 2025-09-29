Promocje, które znikają w mgnieniu oka! Biedronka kusi rabatami do -70%, a klienci szturmują sklepy
Sieć Biedronka przygotowała kolejną falę promocji, które obowiązują tylko do soboty 4 października. Rabaty sięgają nawet 70%, a wiele produktów można kupić w zestawach 2+1 gratis. To okazja, która sprawia, że klienci dosłownie wykupują półki.
Hity spożywcze w rekordowych cenach
Wśród najchętniej wybieranych produktów znalazły się:
-
ketchup Heinz 1 kg – 9,99 zł przy zakupie 2 sztuk,
-
olej słonecznikowy Wyborny 1 l – tylko 7,49 zł,
-
kawa ziarnista Woseba i Tchibo Family – 26,99 zł przy zakupie 2 opakowań,
-
makaron Lubella i mąka Plony Natury – 25% taniej,
-
jogurty pitne Danio 2+2 gratis,
-
ciastka Familijne i Marletto – 70% taniej przy zakupie drugiej paczki.
Duże emocje budzą też promocje na mięso i wędliny. Filet mrożony z morszczuka kosztuje teraz tylko 24,99 zł/kg, a kiełbasa śląska Kraina Wędlin – 11,90 zł/kg. Klienci polują również na schab pieczony Duda i pasztetową Ani Dudy, które pojawiły się w wyjątkowo niskich cenach.
Lody, kawa i kosmetyki – zestawy 2+1
To nie koniec kuszących ofert. W promocji znalazły się także lody Marletto i Grycan, objęte akcją „drugi produkt 70% taniej”. Kawa rozpuszczalna Jacobs i kapsułki L’OR dostępne są w zestawie 2+1. Podobna oferta obejmuje koncentraty i perfumy do prania Lenor oraz kosmetyki do makijażu.
Co warto wiedzieć?
Promocje obowiązują w sklepach stacjonarnych oraz w aplikacji Moja Biedronka. W wielu przypadkach obowiązuje limit dzienny, dlatego klienci powinni przygotować się na szybkie znikanie najpopularniejszych produktów z półek.
Co to oznacza dla kupujących?
Dzięki rabatom rodzina może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na codziennych zakupach. To szczególnie ważne w obliczu rosnących cen żywności i produktów podstawowych. Eksperci od konsumenckich oszczędności radzą, by łączyć promocje – np. kupując tańsze mięso z dodatkowymi rabatami na warzywa czy nabiał.
