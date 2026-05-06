Protest w znanej sieci handlowej narasta. Pracownicy podejmują ostre kroki

6 maja 2026 10:42 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Konflikt w jednej z największych sieci handlowych w Polsce wchodzi w decydującą fazę. Po nieudanych mediacjach pracownicy zapowiadają protest, który ma zwrócić uwagę na ich postulaty i sytuację w sklepach. Brak porozumienia z zarządem zwiększa napięcie, a kolejne tygodnie mogą okazać się kluczowe zarówno dla pracowników, jak i funkcjonowania sieci.

Ważne na czerwonym tle. Fot. Warszawa w Pigułce

Protest pracowników Dino. Zapowiedziano działania przed siedzibą spółki

Napięcie w jednej z największych sieci handlowych w Polsce rośnie. Pracownicy zapowiadają kolejne kroki po nieudanych rozmowach z zarządem, a na maj planowane są działania protestacyjne.

Nieudane mediacje i brak porozumienia

Spór między pracownikami a zarządem Dino trwa od kilku tygodni. Kluczowym momentem były mediacje, które – według strony związkowej – nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Przedstawiciele pracowników wskazują, że brak postępów w rozmowach pogłębił konflikt i zwiększył determinację do dalszych działań.

Postulaty pracowników

Wśród głównych żądań znajdują się kwestie finansowe oraz warunki pracy.

Pracownicy oczekują m.in. podwyżek wynagrodzeń oraz poprawy warunków w sklepach. Zwracają także uwagę na potrzebę wprowadzenia dodatkowych świadczeń socjalnych.

Warunki pracy pod lupą

W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące warunków panujących w części placówek. Kontrole wskazywały na nieprawidłowości, które stały się jednym z elementów sporu.

Temat ten wywołał szeroką dyskusję i zwiększył zainteresowanie sytuacją pracowników w sektorze handlu.

Zapowiedziano protest

Po braku porozumienia ogłoszono plan działań protestacyjnych. Jednym z kluczowych punktów ma być kilkudniowy protest przed siedzibą spółki.

To forma nacisku, która ma skłonić zarząd do powrotu do rozmów.

Możliwe kolejne kroki

Nie wyklucza się dalszej eskalacji konfliktu, w tym bardziej zdecydowanych form protestu.

Aby były one możliwe, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich procedur, w tym głosowania wśród pracowników.

Co to oznacza dla klientów?

– możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu sklepów
– wpływ na obsługę klientów
– ryzyko zakłóceń w pracy placówek
– dalszy rozwój sytuacji zależny od rozmów
– znaczenie dialogu między stronami

