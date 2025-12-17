Przed świętami ceny znów rosną. Te produkty najbardziej obciążają portfel
Przed świętami ceny w sklepach znów zaskakują, mimo że inflacja oficjalnie wyhamowuje. Dane z paragonów pokazują, że część produktów drożeje wyjątkowo mocno, podczas gdy inne tanieją — a od tego, co trafi do koszyka, zależy dziś realny koszt świątecznych zakupów.
Podwyżki przed świętami uderzają w portfele. Jak kupować mądrzej i nie przepłacić?
Choć tempo inflacji w Polsce wyraźnie wyhamowało, codzienne zakupy wciąż potrafią zaskoczyć. Dane z paragonów pokazują, że przed świętami ceny części podstawowych produktów rosną znacznie szybciej niż średnia inflacyjna. Najmocniej drożeją te artykuły, które często trafiają do koszyka w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia. Jednocześnie pojawiają się kategorie, które realnie tanieją i mogą odciążyć domowy budżet. Sprawdzamy, co się zmienia i jak podejść do zakupów rozsądniej.
Co się zmienia?
Analiza rzeczywistych transakcji z małych sklepów pokazuje wyraźne rozwarstwienie cen. Część produktów drożeje w dwucyfrowym tempie, inne notują spadki. W praktyce oznacza to, że końcowy rachunek przy kasie zależy dziś bardziej od struktury koszyka niż od samego poziomu inflacji.
Największe podwyżki dotyczą używek i słodkości, a także wybranych produktów spożywczych codziennego użytku. Jednocześnie tanieją tłuszcze mleczne, część nabiału oraz niektóre warzywa i wędliny.
Fakty i tło sprawy
Najdroższym produktem w ujęciu rocznym okazała się kawa mielona. Jej cena wzrosła o ponad 30 proc., co jest bezpośrednim skutkiem rekordowych notowań kawy na światowych rynkach surowcowych. Producenci nadal przenoszą te koszty na konsumentów, a okres przedświąteczny nie sprzyja obniżkom.
Podobnie wygląda sytuacja z wyrobami czekoladowymi. Kakao drożało przez ostatnie dwa lata z powodu słabych zbiorów i zmian klimatycznych. Choć hurtowe ceny zaczynają się stabilizować, w sklepach detalicznych obniżek na razie nie widać.
Mocno podrożały również jajka. Wzrost cen przekraczający 20 proc. to efekt chorób drobiu oraz zmian w unijnych standardach chowu, które podniosły koszty produkcji. Droższe są także soki, zwłaszcza pomarańczowe, a także olej słonecznikowy, banany i słodkie przekąski.
Z drugiej strony wyraźnie potaniało masło. Spadek cen wynika z dużej podaży mleka na rynku światowym. Tańsze są również sery żółte, twarogi, wędliny paczkowane oraz pomidory, co daje konsumentom realną przestrzeń do oszczędności.
Co to oznacza dla czytelnika?
Przedświąteczne zakupy wymagają dziś większej uwagi niż jeszcze rok temu. Największym obciążeniem dla budżetu są produkty „dodatkowe”, takie jak kawa, słodycze czy soki, które łatwo kupić impulsywnie. Jednocześnie podstawowe składniki wielu potraw, jak masło czy część nabiału, są tańsze i mogą zrównoważyć wydatki.
Kluczowe znaczenie ma miejsce zakupów. Dane pokazują, że małe sklepy osiedlowe wolniej reagują na spadki cen hurtowych i częściej utrzymują wyższe ceny. To właśnie tam podwyżki są najbardziej odczuwalne.
Jak kupować rozsądniej przed świętami?
Największe oszczędności daje planowanie. Warto kupować produkty o długim terminie przydatności z wyprzedzeniem i porównywać ceny jednostkowe, a nie tylko te widoczne na półce. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie z promocji na masło i nabiał oraz ograniczenie zakupów drożejących produktów do faktycznych potrzeb.
Unikanie zakupów „na ostatnią chwilę” i zastępowanie części markowych produktów tańszymi odpowiednikami może znacząco obniżyć końcowy rachunek bez wpływu na jakość świątecznego stołu.
Świąteczne podwyżki nie rozkładają się równomiernie. Najbardziej drożeją kawa, czekolada, jajka i soki, podczas gdy masło, część nabiału i wybrane produkty mięsne tanieją. Dla domowych budżetów oznacza to jedno: mniej impulsywnych decyzji i więcej planowania. W obecnych realiach to właśnie świadome zakupy decydują o tym, czy święta będą finansowo spokojne, czy wyjątkowo kosztowne.
