Przedsiębiorcy chcą „ruchomych” niedziel handlowych. Ministerstwo wyjaśnia, czy to możliwe
Przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą zmian w zasadach handlu w niedziele. Zamiast zwiększania liczby niedziel handlowych proponują możliwość samodzielnego wyboru terminów otwarcia sklepów w sezonie turystycznym. Po kontakcie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portalspożywczy.pl wyjaśnia jak wygląda sytacja.
Niedziele handlowe do wyboru? Sklepy z kurortów chcą zmian w przepisach
Przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą większej elastyczności w zasadach handlu w niedziele. Nie domagają się zwiększenia liczby niedziel handlowych, ale możliwości samodzielnego wyboru terminów otwarcia sklepów. Resort pracy wyjaśnia jednak, że na razie nie prowadzi prac nad takimi zmianami.
Detaliści przekonują, że obecny kalendarz niedziel handlowych często nie pokrywa się z okresem największego ruchu turystycznego.
Sklepy w kurortach chcą „ruchomych” niedziel handlowych
Przedsiębiorcy prowadzący sklepy w miejscowościach nadmorskich i górskich wskazują, że obecne przepisy są dla nich mało elastyczne.
Ich zdaniem osiem niedziel handlowych rocznie powinno pozostać, ale sklepy powinny samodzielnie wybierać terminy otwarcia.
W praktyce oznaczałoby to więcej niedziel handlowych zimą w górach i latem nad morzem.
Detaliści argumentują, że to właśnie wtedy pojawia się największy ruch turystyczny i najwyższe obroty.
Ministerstwo nie planuje zmian
Portal Spożywczy zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy taki model mógłby zostać wprowadzony.
Resort odpowiedział, że obecne przepisy przewidują już szeroki katalog wyjątków od zakazu handlu.
Ministerstwo podkreśla, że obecny system pozwala zaspokoić potrzeby mieszkańców i turystów.
Według resortu nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne dotyczące specjalnych zasad dla regionów turystycznych.
Handel w niedziele działa inaczej w Europie
Dyskusja o elastycznych niedzielach handlowych trwa również w innych krajach Europy.
W Belgii część sieci handlowych rozważa otwieranie sklepów w niedziele, a niektóre placówki już działają w taki sposób.
Jeszcze dalej poszły Niemcy, gdzie w wielu miejscowościach turystycznych sklepy mogą być otwarte sezonowo również w niedziele.
Przepisy obowiązują tam głównie w regionach nadmorskich i turystycznych.
Branża turystyczna popiera większą elastyczność
Przedstawiciele branży turystycznej zwracają uwagę, że potrzeby turystów zmieniają się wraz z popularnością apartamentów i krótkich wyjazdów.
Coraz więcej osób samodzielnie przygotowuje posiłki podczas urlopu, dlatego dostępność sklepów staje się ważniejsza niż kilka lat temu.
Według branży większa elastyczność mogłaby pomóc lokalnym przedsiębiorcom bez zwiększania liczby niedziel handlowych.
Związki zawodowe nadal przeciwne
Pomysł liberalizacji zasad handlu w niedziele nadal spotyka się jednak ze sprzeciwem związków zawodowych.
Związkowcy podkreślają, że praca w niedziele utrudnia życie rodzinne i zwiększa obciążenie pracowników.
Resort pracy przypomina, że ograniczenie handlu ma również wymiar społeczny i rodzinny.
Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2026 roku?
W 2026 roku niedziele handlowe przypadają w następujących terminach:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Najwięcej niedziel handlowych tradycyjnie przypada przed świętami Bożego Narodzenia.
Co to oznacza dla klientów i sklepów?
- Przedsiębiorcy z kurortów chcą bardziej elastycznych zasad handlu.
- Na razie resort pracy nie planuje zmian w przepisach.
- Temat niedziel handlowych wraca również w innych krajach Europy.
- Branża turystyczna uważa, że obecny system nie odpowiada sezonowości ruchu.
- Związki zawodowe nadal sprzeciwiają się rozszerzaniu handlu w niedziele.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.