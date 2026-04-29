Przelew dla bliskich bez podatku? Uważaj na te kwoty, by nie podpaść skarbówce.
Wsparcie finansowe dla rodziny to w Warszawie codzienność, ale jeden błąd w przelewie może kosztować Cię sporo stresu. Fiskus ma jasne limity dotyczące kwot, które możemy przelać bez zgłoszenia. Sprawdź, ile dokładnie możesz przekazać dzieciom, małżonkowi czy rodzeństwu, by uniknąć kontroli i wysokiej daniny.
Warszawa jest miastem, w którym kwoty przekazywane w ramach darowizn rodzinnych są jednymi z najwyższych w kraju, często pomagamy bliskim w uzbieraniu na wkład własny do mieszkania na Wilanowie czy zakup auta. Jak wynika z analizy Business Insider, kluczem do bezpieczeństwa jest znajomość tzw. grup podatkowych. Dla najbliższej rodziny (grupa 0) limit zwolnienia jest teoretycznie nieograniczony, ale pod jednym, twardym warunkiem: musisz wiedzieć, kiedy i jak zgłosić taki przelew do warszawskiego urzędu skarbowego.
Magiczne 36 120 zł, limit, o którym musi wiedzieć każdy warszawiak
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota wolna od podatku dla tzw. I grupy podatkowej (m.in. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) wynosi obecnie 36 120 zł. Jeśli suma darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczy tego progu, nie musisz robić absolutnie nic. Problem pojawia się, gdy przelewasz więcej. W Warszawie, przy obecnych cenach nieruchomości, progi te przekraczane są błyskawicznie, wystarczy jeden przelew na większy remont, by znaleźć się w polu widzenia fiskusa.
Dla najbliższej rodziny z tzw. „grupy zero” (dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) istnieje jednak pełne zwolnienie z podatku od dowolnie wysokich kwot. Warunki są dwa i są one bezwzględne:
1. Darowizna musi zostać udokumentowana przelewem na konto (gotówka do ręki to prosta droga do problemów).
2. Fakt otrzymania pieniędzy powyżej 36 120 zł musisz zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.
Dalsza rodzina i znajomi, tutaj limity są znacznie niższe
Warto pamiętać, że im dalsze pokrewieństwo, tym mniej pieniędzy możemy przesłać bez kontroli. Dla II grupy podatkowej (np. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców) kwota wolna to zaledwie 27 090 zł. Największą czujność muszą zachować warszawiacy wspierający przyjaciół lub osoby niespokrewnione (III grupa). Tutaj limit wynosi tylko 5 733 zł. Każda złotówka powyżej tej kwoty podarowana osobie obcej musi zostać opodatkowana, a brak zgłoszenia grozi karną stawką podatku, która w Warszawie może zaboleć bardziej niż sama strata gotówki.
Eksperci cytowani przez Business Insider ostrzegają przed „dzieleniem” dużych kwot na mniejsze przelewy. Urzędy skarbowe w stolicy dysponują nowoczesnymi systemami analitycznymi, które sumują wpłaty od tej samej osoby z ostatnich 5 lat. Jeśli suma drobnych przelewów przekroczy ustawowy limit, obowiązek podatkowy powstaje natychmiast.
Tytuł przelewu ma znaczenie, błąd, który popełniają tysiące osób
Dokonując przelewu rodzinnego w Warszawie, zwróć uwagę na jego tytuł. Najbezpieczniej wpisać po prostu „Darowizna dla syna/córki”. Unikaj dwuznacznych opisów, które mogą sugerować zapłatę za usługę lub pożyczkę, co wiąże się z zupełnie innymi przepisami podatkowymi. Pamiętaj, że w 2026 roku banki mają obowiązek raportowania większych lub podejrzanych transakcji, więc transparentność wobec fiskusa to najtańsza polisa ubezpieczeniowa dla Twoich oszczędności.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Business Insider oraz aktualnych stawek podatku od spadków i darowizn (kwiecień 2026).
