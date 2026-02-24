Przelew między małżonkami bez podatku. Fiskus wyjaśnia: to nie zawsze jest darowizna
Przesyłanie dużych kwot pieniędzy bliskim często budzi lęk przed kontrolą skarbową, jednak najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi przełomowe wyjaśnienie dla małżonków. Okazuje się, że w specyficznych warunkach przelanie środków żonie lub mężowi w ogóle nie jest traktowane jako darowizna, co zwalnia nas z jakichkolwiek formalności wobec urzędu. Kluczowym argumentem dla fiskusa stała się kwestia wspólności majątkowej, która sprawia, że pieniądze „przepływające” między kontami małżonków nie stanowią nowego wzbogacenia.
Sprawa została rozstrzygnięta 19 listopada 2025 roku na wniosek kobiety, która planowała przelać mężowi środki odziedziczone po matce, by wspólnie sfinansować leasing samochodu na firmę małżonka. Dyrektor KIS jednoznacznie potwierdził, że jeśli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, to przesunięcie funduszy na wspólny rachunek nie rodzi skutków w podatku od spadków i darowizn. Dla tysięcy par w Polsce oznacza to koniec wątpliwości przy planowaniu większych, wspólnych zakupów.
Wspólne konto a podatki – dlaczego nie płacimy?
Fiskus opiera swoje stanowisko na fundamentalnych zasadach prawa małżeńskiego i definicji nabycia majątku.
Brak wzbogacenia: Przelew z subkonta jednego małżonka na wspólny rachunek nie jest uznawany za bezpłatne wzbogacenie się drugiej strony, ponieważ środki te i tak należą do ich wspólnego majątku.
Ustawowa wspólność: Od momentu zawarcia ślubu przedmioty i fundusze nabyte przez oboje partnerów stają się częścią ich wspólnej puli.
Brak obowiązku zgłoszenia: W opisywanej sytuacji podatnik nie musi składać żadnych deklaracji do Urzędu Skarbowego, gdyż zjawisko darowizny w sensie prawnym tu nie zachodzi.
Cel przelewu: Nawet jeśli pieniądze mają posłużyć do sfinansowania leasingu w ramach działalności gospodarczej męża, sam fakt ich przemieszczenia między małżonkami pozostaje neutralny podatkowo.
Kiedy przelew staje się darowizną? Limity dla rodziny i znajomych
W sytuacjach nieobjętych wspólnością majątkową musimy pamiętać o progach kwotowych, powyżej których skarbówka upomni się o informację.
- Grupa 0 (najbliżsi):** Małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo – darowizny są zwolnione z podatku bez limitu kwotowego, ale powyżej progu 36 120 zł wymagają zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy.
- I grupa podatkowa:** Dalsza rodzina (np. teściowie, zięć) – limit zwolnienia wynosi 36 120 zł.
- II grupa podatkowa:** Rodzeństwo rodziców czy zstępni rodzeństwa – tutaj bez zgłaszania można przekazać do 27 090 zł.
- III grupa podatkowa:** Znajomi i osoby niespokrewnione – kwota wolna od podatku jest najniższa i wynosi jedynie 5733 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.