Przełom przy bankomatach. Znana sieć drastycznie zmienia limity wypłat

25 lutego 2026 16:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci korzystający z gotówki mogą zacierać ręce – od 2 marca 2026 roku popularna sieć bankomatów wprowadza ogromne zmiany w zasadach wypłat. Maksymalna kwota, którą będzie można jednorazowo pobrać z urządzenia, wzrośnie aż czterokrotnie. Niestety, nie wszyscy będą zadowoleni, ponieważ operator uderza jednocześnie w użytkowników najpopularniejszego systemu płatności mobilnych w Polsce.

Decyzja firmy ITCARD, operatora sieci Planet Cash, to bezpośrednia reakcja na nowe warunki rynkowe ustalone przez gigantów płatniczych. Podczas gdy tradycyjne karty płatnicze zyskują na znaczeniu w oczach operatorów, system Blik staje się dla nich mniej rentowny. W efekcie klienci chcący wypłacić większą sumę telefonem mogą zderzyć się ze ścianą, podczas gdy posiadacze „plastiku” wypłacą jednorazowo nawet kilka tysięcy złotych.

Nowe limity w Planet Cash. Ile wypłacisz od 2 marca?

Zmiany wchodzą w życie już w przyszłym tygodniu i dotyczą milionów użytkowników kart Visa i Mastercard.

Skokowy wzrost limitu kart: Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty kartami Mastercard i Visa wzrośnie z dotychczasowego 1 tys. zł do aż 4 tys. zł.

Wyjątki dla banków partnerskich: W przypadku banków współpracujących z Planet Cash, które już teraz oferują wyższe limity, dotychczasowe zasady pozostaną bez zmian.

Cięcia dla Blika: Obecny limit wypłat systemem Blik (800 zł) zostanie obniżony, choć operator nie podał jeszcze ostatecznej, nowej kwoty.

Zależność od urządzenia: Nowe progi dla Blika mogą się różnić w poszczególnych bankomatach i będą uzależnione od warunków ekonomicznych danej lokalizacji.

Dlaczego Blik idzie w odstawkę? W tle walka o prowizje

Nagły zwrot akcji w polityce operatorów bankomatów wynika z niedawnych decyzji międzynarodowych organizacji płatniczych.

  • Wyższe zyski z kart:** Od początku tego miesiąca Mastercard i Visa podniosły stawki wynagrodzenia dla operatorów bankomatów za każdą wypłatę gotówki.
  • Brak reakcji Blika:** Polski system płatności mobilnych nie zdecydował się na podobny ruch, co czyni go mniej atrakcyjnym dla właścicieli maszyn.
  • Presja kosztów:** Niezależni operatorzy, jak ITCARD czy Euronet, od lat borykali się z zamrożonymi stawkami prowizji przy stale rosnących kosztach obsługi urządzeń.
  • Konkurencja robi to samo:** Podobną drogą poszedł już największy ryannik – Euronet, który obniżył limit dla transakcji Blikiem do zaledwie 200 zł.

W 2026 roku sposób, w jaki pobierasz gotówkę, będzie miał kluczowe znaczenie dla Twojego komfortu. Od 2 marca, planując większe zakupy za gotówkę, zdecydowanie lepiej zabrać ze sobą fizyczną kartę płatniczą – oszczędzisz czas na wielokrotnym wkładaniu telefonu do czytnika, by ominąć niskie limity Blika. Pamiętaj jednak o pewnym haczyku: banki, które są udziałowcami Blika, mogą nadal promować wypłaty mobilne, gdyż jest to dla nich finansowo korzystniejsze niż transakcje kartowe. Jeśli jesteś klientem banku zintegrowanego z siecią Planet Cash, zmiany limitów Blika mogą Cię nie dotyczyć, dlatego przed wyjściem z domu sprawdź aktualne komunikaty w swojej aplikacji bankowej.

