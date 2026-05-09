Przełom w konflikcie? Trump ogłasza trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Znamy szczegóły
Szczegóły porozumienia i wymiana więźniów
Zgodnie z zapowiedzią Trumpa, rozejm obejmuje całkowite zawieszenie wszelkich działań wojennych. Kluczowym elementem ustaleń jest wymiana więźniów w formule „1000 za 1000”. Prezydent USA podkreślił, że to on był inicjatorem tego rozwiązania i wyraził uznanie dla przywódców Rosji oraz Ukrainy za przyjęcie propozycji.
„Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny” – napisał Trump, dodając, że trwają rozmowy nad zakończeniem konfliktu, a strony są coraz bliżej realizacji tego celu.
Reakcja Ukrainy i dekret Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na inicjatywę wydaniem specjalnego dekretu. Na jego mocy wyłączył obszar Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni na czas trwania rosyjskiej parady 9 maja. Decyzja ta została podjęta w celach humanitarnych, zgodnie z poczynionymi ustaleniami.
Zełenski zasugerował we wpisie na platformie X, że zgodził się na rozejm, aby umożliwić powrót ukraińskich więźniów do domu. Podziękował również zespołowi Donalda Trumpa za działania dyplomatyczne, zaznaczając, że liczy na dopilnowanie przez Stany Zjednoczone dotrzymania ustaleń przez stronę rosyjską.
Kontekst historyczny i dyplomatyczny
Inicjatywa zbiegła się z 81. rocznicą zwycięstwa nad nazizmem. Jak wskazują źródła, decyzja o rozejmie jest kontynuacją niedawnej rozmowy telefonicznej między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem. Informacje o zawieszeniu broni potwierdził również doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji, Dmytro Łytwyn.
