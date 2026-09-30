Przełom w liniach lotniczych! Od 2027 roku bagaż podręczny i miejsce dla dziecka w cenie biletu
Koniec z ukrytymi dopłatami za wybór miejsca obok własnego dziecka i skomplikowanymi przelicznikami za wymiary walizki wnoszonej na pokład. Po dziesięciu latach burzliwych negocjacji Unia Europejska przyjmuje przełomową reformę praw pasażerów linii lotniczych. Od 2027 roku podróżowanie po Europie zyska zupełnie nowe, bardziej przejrzyste zasady.
Bagaż podręczny w cenie i darmowe miejsca dla dzieci. Rewolucja na pokładach
Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian jest uregulowanie kwestii bagażu podręcznego. Zgodnie z nowymi przepisami, w podstawowej cenie biletu lotniczego na terenie Unii Europejskiej ma być automatycznie uwzględniona jedna sztuka bagażu wnoszonego do kabiny. Przewoźnicy zachowają jednak prawo do oferowania odrębnych, specjalnych taryf w niższych cenach dla osób, które decydują się na podróż wyłącznie z małym przedmiotem osobistym.
Przełom dotyczy również podróżujących rodzin. Unijna reforma definitywnie zakazuje liniom lotniczym pobierania dodatkowych opłat za przydzielenie miejsca siedzącego obok rodzica lub opiekuna prawnego dla dziecka poniżej 14. roku życia. Do tej pory praktyka rozdzielania rodzin i wymuszania płatnej rezerwacji foteli stanowiła powszechne źródło frustracji pasażerów tanich linii.
Koniec z anulowaniem biletów powrotnych i gwarancja odszkodowań za opóźnienia
Reforma kładzie także kres kontrowersyjnemu zapisowi regulaminowemu, stosowanemu dotąd przez wielu przewoźników. Dotychczas w przypadku niestawienia się pasażera na pierwszy lot w ramach jednej rezerwacji (tzw. no-show), linia lotnicza automatycznie unieważniała bilet powrotny. Od 2027 roku takie praktyki będą nielegalne – brak wykorzystania pierwszego odcinka trasy nie wpłynie na ważność dalszej części rezerwacji.
Jednocześnie utrzymano dotychczasowy, korzystny dla podróżnych system rekompensat za zakłócenia lotów. W przypadku opóźnienia pociągającego za sobą ponad 3-godzinne spóźnienie do celu, pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od całkowitej długości planowanej trasy.
Jak krok po kroku zmienią się prawa pasażerów w Unii Europejskiej od 2027 roku
Zobacz zestaw najważniejszych zmian w przepisach lotniczych przyjętych przez Unię Europejską:
- Gwarantowany bagaż podręczny w cenie standardowej – brak ukrytych opłat za walizkę kabinową, z opcją tańszych biletów bez bagażu.
- Darmowe miejsca dla dzieci poniżej 14. roku życia – bezpłatne przydzielanie foteli obok rodziców lub opiekunów.
- Zakaz kasowania biletów powrotnych – spóźnienie na pierwszy wylot nie anuluje możliwości powrotu zarejestrowanym lotem.
- Utrzymanie odszkodowań za opóźnienia – od 250 do 600 euro rekompensaty przy spóźnieniu przekraczającym 3 godziny.
- Unijny standard od 2027 roku – pełna ujednolicona ochrona praw pasażerów we wszystkich krajach członkowskich UE.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.