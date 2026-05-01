Przełom w pracach IPN na Wołyniu. Zakończono kolejny etap poszukiwań ofiar rzezi.
Instytut Pamięci Narodowej podsumował kolejny etap prac poszukiwawczych prowadzonych na terenie dawnego województwa wołyńskiego. Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN sprawdzali miejsca, w których według relacji świadków mogą spoczywać szczątki Polaków – ofiar zbrodni z lat 40. XX wieku. To ważny sygnał dla wielu rodzin, również tych mieszkających w Warszawie, które od dekad czekają na godny pochówek swoich bliskich.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, prace prowadzono w ścisłej współpracy ze stroną ukraińską, co jest niezbędnym elementem procesu ekshumacyjnego. Zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka koncentrował się na weryfikacji terenowej wytypowanych lokalizacji, wykorzystując nowoczesne metody badawcze, w tym badania georadarowe oraz odwierty sondażowe.
Gdzie prowadzono poszukiwania? Kluczowe punkty na mapie:
- Powiat kowelski: To tutaj zespół IPN prowadził intensywne prace weryfikacyjne w miejscach dawnych polskich osad, które przestały istnieć w 1943 roku.
- Miejscowości Puźniki i okoliczne chutory: Badacze skupili się na terenach, gdzie według dokumentacji i przekazów ustnych mogą znajdować się zbiorowe mogiły.
- Weryfikacja dna dawnych studni: To jeden z najtrudniejszych technicznie etapów prac, wymagający specjalistycznego sprzętu i precyzji archeologicznej.
Warszawa pamięta: Wołyń w sercu stolicy
Dla Warszawy, w której przy ulicy Gdańskiej znajduje się Skwer Wołyński z pomnikiem ofiar zbrodni, każde doniesienie o postępach prac IPN ma wymiar symboliczny. To właśnie w stolicy odbywają się główne uroczystości rocznicowe, a środowiska kresowe aktywnie wspierają starania o prawo do ekshumacji. Odnalezienie kolejnych miejsc spoczynku to szansa na domknięcie tragicznej historii wielu warszawskich rodzin o korzeniach wołyńskich.
Co dalej z wynikami badań?
Zakończony etap prac pozwolił na precyzyjne wyznaczenie obszarów do dalszych, szczegółowych badań archeologicznych. Jak podaje PAP, IPN przygotowuje teraz dokumentację, która będzie podstawą do wystąpienia o oficjalne zgody na ekshumację odnalezionych szczątków. Proces ten jest żmudny i zależy od aktualnej sytuacji politycznej oraz bezpieczeństwa na terenie Ukrainy.
Specjaliści IPN podkreślają, że ich celem jest odnalezienie i zidentyfikowanie każdej ofiary, aby „przywrócić im imiona i nazwiska oraz zapewnić chrześcijański pochówek”. Prace na Wołyniu są elementem szeroko zakrojonego projektu poszukiwań ofiar systemów totalitarnych prowadzonych przez Instytut na całym świecie.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej zakończenia etapu prac poszukiwawczych IPN na Wołyniu (01.05.2026).
