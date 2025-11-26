Przełom w prawie europejskim! Wyrok, który zmieni życie tysięcy par. Małżeństwa jednopłciowe zyskują pełną ochronę w całej Europie.
TSUE otwiera nowy rozdział. Małżeństwa jednopłciowe muszą być uznawane w całej Unii. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może zmienić sytuację tysięcy osób.
Trybuneł orzekł, że każde państwo w Unii musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte legalnie w innym kraju członkowskim. Nie ma znaczenia, czy kraj uznający dopuszcza takie małżeństwa w swoim prawie czy nie. Decyzja ma charakter wiążący i dotyczy wszystkich państw UE.
Sprawa dotyka fundamentów unijnej swobody przemieszczania się. TSUE uznał, że odmowa uznania małżeństwa zawartego za granicą narusza podstawowe prawa obywatela. Osoba, która przeprowadza się z jednego kraju do drugiego, powinna zachować swój status rodzinny. Odmowa uznania małżeństwa mogłaby prowadzić do zerwania więzi rodzinnych, ograniczenia opieki nad dziećmi i trudności w kontaktach z administracją. Trybunał stwierdził, że taka sytuacja jest niezgodna z zasadą równego traktowania.
Wyrok nie zmusza państw do wprowadzenia małżeństw jednopłciowych w prawie krajowym. Państwa mogą utrzymać swoje regulacje wewnętrzne. Muszą jednak uznać małżeństwo już zawarte za granicą. W praktyce oznacza to, że urząd stanu cywilnego nie może odmówić wpisania takiego małżeństwa do dokumentów. Decyzja dotyczy także wszystkich spraw administracyjnych. Chodzi o prawo do pobytu, prawo do pracy, prawo do świadczeń rodzinnych i prawo do wspólnego rozliczenia podatkowego.
Wyrok wywołuje szeroką dyskusję w Europie. Organizacje praw człowieka nazywają go historycznym. Część państw, które do tej pory odmawiały uznawania takich małżeństw, będzie musiała zmienić praktykę urzędów. W wielu krajach decyzja może wpłynąć na polityczną debatę dotyczącą równości i ochrony rodziny. Eksperci podkreślają, że orzeczenie TSUE ma rangę prawa unijnego, które stoi ponad regulacjami krajowymi. Oznacza to, że urzędnik nie może odmówić uznania małżeństwa, powołując się na prawo krajowe.
Dla wielu osób ten wyrok może oznaczać koniec wieloletniej niepewności. Pary, które pobrały się w jednym z krajów Unii, a mieszkają w państwach bez małżeństw jednopłciowych, często żyły w zawieszeniu. Ich status zależał od lokalnych interpretacji i decyzji poszczególnych urzędów. Wyrok TSUE znosi tę dowolność. Małżeństwo zawarte legalnie w jednym państwie staje się ważne w całej Unii.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.