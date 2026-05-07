Przełom w projekcie Izera! Producent iPhone’a zbuduje polski samochód elektryczny.
Spółka ElectroMobility Poland podpisała memorandum o współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn. Partnerstwo z gigantem technologicznym zmienia dotychczasową koncepcję polskiego samochodu elektrycznego i wprowadza nową platformę technologiczną.
Zgodnie z informacjami Business Insider, ElectroMobility Poland (EMP) nawiązało relację z Hon Hai Technology Group, znanym szerzej jako Foxconn. Tajwański koncern, będący kluczowym producentem elektroniki dla światowych marek, ma dostarczyć fundament technologiczny dla nowej odsłony projektu Izera.
Nowa platforma i zmiana partnera
Podpisane porozumienie oznacza istotny zwrot w strategii polskiego producenta. Najważniejsze punkty techniczne współpracy obejmują:
- Architektura MIH: Nowa Izera zostanie zbudowana na bazie otwartej platformy Mobility in Harmony (MIH), rozwijanej przez Foxconn.
- Rezygnacja z technologii Geely: Współpraca z tajwańskim partnerem zastępuje wcześniejsze plany oparte na architekturze dostarczanej przez chiński koncern Geely.
- Komponenty elektroniczne: Foxconn odpowie za integrację systemów cyfrowych oraz dostawy kluczowej elektroniki pokładowej.
Fabryka w Jaworznie i produkcja kontraktowa
Plany inwestycyjne dotyczące lokalizacji produkcji pozostają bez zmian. Fabryka Izery powstanie w Jaworznie, jednak jej rola może zostać rozszerzona. Porozumienie przewiduje, że zakład w Polsce może stać się hubem produkcyjnym dla innych pojazdów opartych na technologii MIH, co umożliwi Foxconnowi wejście na rynek europejski poprzez produkcję kontraktową.
Finansowanie i harmonogram prac
Wejście Foxconnu do projektu ma ułatwić pozyskanie finansowania zewnętrznego, niezbędnego do dokończenia budowy zakładu i uruchomienia linii montażowych. Według aktualnych założeń, rozpoczęcie seryjnej produkcji polskiego samochodu elektrycznego na nowej platformie jest planowane na połowę 2026 roku. Strony zapowiedziały teraz etap szczegółowych analiz technicznych i operacyjnych.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego porozumienia EMP i Foxconn (07.05.2026).
