Przełom w projekcie Izera! Producent iPhone’a zbuduje polski samochód elektryczny.

7 maja 2026 09:59 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Spółka ElectroMobility Poland podpisała memorandum o współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn. Partnerstwo z gigantem technologicznym zmienia dotychczasową koncepcję polskiego samochodu elektrycznego i wprowadza nową platformę technologiczną.

Fot. IZERA

Zgodnie z informacjami Business Insider, ElectroMobility Poland (EMP) nawiązało relację z Hon Hai Technology Group, znanym szerzej jako Foxconn. Tajwański koncern, będący kluczowym producentem elektroniki dla światowych marek, ma dostarczyć fundament technologiczny dla nowej odsłony projektu Izera.

Nowa platforma i zmiana partnera

Podpisane porozumienie oznacza istotny zwrot w strategii polskiego producenta. Najważniejsze punkty techniczne współpracy obejmują:

  • Architektura MIH: Nowa Izera zostanie zbudowana na bazie otwartej platformy Mobility in Harmony (MIH), rozwijanej przez Foxconn.
  • Rezygnacja z technologii Geely: Współpraca z tajwańskim partnerem zastępuje wcześniejsze plany oparte na architekturze dostarczanej przez chiński koncern Geely.
  • Komponenty elektroniczne: Foxconn odpowie za integrację systemów cyfrowych oraz dostawy kluczowej elektroniki pokładowej.

Fabryka w Jaworznie i produkcja kontraktowa

Plany inwestycyjne dotyczące lokalizacji produkcji pozostają bez zmian. Fabryka Izery powstanie w Jaworznie, jednak jej rola może zostać rozszerzona. Porozumienie przewiduje, że zakład w Polsce może stać się hubem produkcyjnym dla innych pojazdów opartych na technologii MIH, co umożliwi Foxconnowi wejście na rynek europejski poprzez produkcję kontraktową.

Finansowanie i harmonogram prac

Wejście Foxconnu do projektu ma ułatwić pozyskanie finansowania zewnętrznego, niezbędnego do dokończenia budowy zakładu i uruchomienia linii montażowych. Według aktualnych założeń, rozpoczęcie seryjnej produkcji polskiego samochodu elektrycznego na nowej platformie jest planowane na połowę 2026 roku. Strony zapowiedziały teraz etap szczegółowych analiz technicznych i operacyjnych.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego porozumienia EMP i Foxconn (07.05.2026).

