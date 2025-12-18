Przełom w sprawie Macierewicza. Akt oskarżenia już w sądzie
Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Były minister obrony narodowej ma odpowiadać za ujawnienie informacji niejawnych związanych z badaniem katastrofy smoleńskiej i może usłyszeć wyrok nawet do pięciu lat więzienia.
Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Grozi mu do pięciu lat więzienia
Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Były minister obrony narodowej i poseł PiS został oskarżony o ujawnienie informacji niejawnych związanych z badaniem katastrofy smoleńskiej. Informację potwierdziła PK w oficjalnym komunikacie.
Prokuratura: doszło do ujawnienia informacji o różnych klauzulach tajności
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, akt oskarżenia trafił do sądu 14 grudnia. Sprawę prowadził Zespół Śledczy nr 4 PK. Według prokuratury Antoni Macierewicz, pełniąc funkcję przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz będąc członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ujawniał informacje objęte ochroną prawną.
Śledczy zarzucają mu, że w latach od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2022 r. przekazywał do publicznej wiadomości dane pochodzące z dokumentów oznaczonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”. Informacje te dotyczyły okoliczności katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 r.
Zarzuty dotyczą wypowiedzi publicznych i dokumentów niejawnych
Według prokuratury ujawnienie miało polegać zarówno na publicznych wypowiedziach, jak i na prezentowaniu treści dokumentów objętych tajemnicą państwową. Chodziło o materiały, z którymi Macierewicz zapoznał się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi. Uzasadnienie aktu oskarżenia pozostaje w całości niejawne.
Za zarzucane czyny Antoniemu Macierewiczowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Macierewicz nie przyznaje się do winy
Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty 3 września. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura podkreśla, że oskarżony został przesłuchany w obecności obrońców i korzystał z przysługujących mu praw.
5 sierpnia Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej, co umożliwiło skierowanie sprawy do sądu. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Antoni Macierewicz wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.
Śledztwo trwało ponad rok
Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 18 listopada ubiegłego roku. Dotyczyło ono działań związanych z funkcjonowaniem podkomisji smoleńskiej oraz publicznego ujawniania materiałów objętych ochroną prawną.
Teraz sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie, który zdecyduje o dalszym toku postępowania i terminie pierwszej rozprawy.
