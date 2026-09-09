Przełom w stawce godzinowej! Tyle zarobisz na rękę od nowego roku po decyzji rządu
Do 15 września 2026 roku rząd ma przyjąć ostateczne rozporządzenie określające wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej na 2027 rok. Brak porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego sprawił, że kluczowe decyzje podjęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Z opublikowanego projektu wynika, że płaca minimalna wzrośnie do 4950 zł brutto, a stawka godzinowa do 32,30 zł brutto. Decyzja ta bezpośrednio wpłynie na tysiące pracodawców i pracowników w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem stołecznych zagłębi biznesowych w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Podwyżka o 144 zł i miliardowe koszty. Podział na małe i duże przedsiębiorstwa
Nowe stawki oznaczają wzrost minimalnego wynagrodzenia miesięcznego o 144 zł brutto (z obecnych 4806 zł, co stanowi wzrost o około 3 proc.) oraz stawki godzinowej o 90 groszy (z dotychczasowych 31,40 zł). Wyższe pensje trafią do około 1,6 miliona osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także tysięcy zleceniobiorców i świadczeniobiorców. Całkowity koszt podwyżki dla sektora prywatnego oszacowano na ponad 3 miliardy złotych.
Według oficjalnej Oceny Skutków Regulacji przygotowanej przez MRPiPS, obciążenia finansowe rozłożą się nierównomiernie. Duże przedsiębiorstwa poniosą roczny koszt na poziomie 320 mln zł, natomiast sektory małych i średnich firm zostaną obciążone kwotą aż 2,9 miliarda złotych. Z kolei wydatki sfery budżetowej (administracji państwowej i samorządowej) wzrosną o 494,8 mln zł. W kwocie tej mieszczą się m.in. podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników budżetówki (14,6 mln zł), wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych wraz ze składkami (403,5 mln zł) czy składki za osoby na urlopach wychowawczych (2,0 mln zł). Jednocześnie wzrost wynagrodzeń wygeneruje dla budżetu państwa dodatkowe wpływy podatkowe i składkowe w wysokości 1,519 mld zł, co po odliczeniu wydatków daje rządowi czysty zysk na poziomie 1,024 mld zł.
Wpływ na warszawski rynek pracy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Podwyżka najniższego wynagrodzenia wywoła odczuwalny rezonans na stołecznym rynku pracy. W handlu, usługach i gastronomii zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście wyższe stawki godzinowe doprowadzą do konieczności renegocjacji umów ze zleceniobiorcami oraz weryfikacji siatki płac pracowników fizycznych i obsługi.
Z kolei w rejonie warszawskiej Woli oraz na Mokotowie, gdzie mieszczą się liczne siedziby korporacji oraz firm z sektora MŚP, wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto wymusi na pracodawcach korektę wynagrodzeń również na stanowiskach wyższego szczebla, aby uniknąć spłaszczenia płac. Przedsiębiorcy wskazują, że skumulowany wzrost kosztów pracy będzie musiał zostać uwzględniony w budżetach operacyjnych na nadchodzący rok.
Jak krok po kroku przygotować firmę i budżet do podwyżki płacy minimalnej
Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą pracodawcom i pracownikom sprawnie dostosować się do nowych przepisów:
- Przeanalizuj dotychczasowe umowy o pracę i umowy zlecenia – sprawdź, które stawki wymagają podniesienia do kwoty 4950 zł brutto lub 32,30 zł za godzinę.
- Przelicz pełny koszt pracodawcy po podwyżce na Woli i Mokotowie – uwzględnij składki na ubezpieczenia społeczne płacone od wyższej podstawy wymiaru.
- Zweryfikuj siatkę płac w firmie, aby uniknąć spłaszczenia wynagrodzeń – zaplanuj ewentualne korekty pensji dla pracowników zarabiających dotąd nieco powyżej minimum.
- Skonsultuj nowe budżety kadrowe w biurach księgowych w Śródmieściu – upewnij się, że zmiany zostaną uwzględnione w naliczeniach płacowych przed początkiem roku.
- Zaktualizuj stawki w umowach cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami – przygotuj aneksy do umów gwarantujące ustawowe minimum 32,30 zł brutto za godzinę.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.