Przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski? Donald Trump zabrał głos w kluczowej sprawie
Donald Trump wskazał na relacje z Polską oraz prezydentem Karolem Nawrockim jako czynnik wpływający na możliwe decyzje wojskowe. Prezydent USA przypomniał o swoim poparciu dla Nawrockiego w wyborach. Nazwał go fighterem oraz gościem, którego lubi, co sprawia, że przesunięcie wojsk jest możliwe.
Brak ostatecznych decyzji w sprawie sił USA
Dopytywany o to, czy faktycznie dokona przesunięcia żołnierzy, Trump odparł, że „może” to zrobić. Jednocześnie sekretarz stanu Marco Rubio poinformował w piątek, że w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Sytuacja ta jest wiązana z komunikatami USA kierowanymi wobec Niemiec.
Trump o rozejmie między Rosją i Ukrainą
Prezydent USA odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą, który ma obowiązywać w czasie rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Donald Trump zapewnił, że wstrzymanie walk było jego inicjatywą, a nie działaniem Władimira Putina. Według relacji Trumpa, obaj prezydenci zgodzili się na tę propozycję łatwo.
Trump wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w rozwiązanie trwalsze. Pytany o wysłanie zespołu do Moskwy na negocjacje, odpowiedział, że zrobiłby to, gdyby uznał, że takie działanie pomoże w sytuacji.
