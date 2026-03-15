Przerażająca przepowiednia. Ekspert, który przewidział wojnę w Ukrainie, ostrzega
Geopolityk Krzysztof Wojczal, który jeszcze przed rosyjską inwazją ostrzegał przed atakiem na Ukrainę, ponownie zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa regionu. Jego zdaniem obecny konflikt może być tylko jednym z etapów szerszej strategii Kremla. Ekspert uważa, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, napięcia mogą objąć kolejne państwa Europy.
Ekspert przypomina swoje wcześniejsze ostrzeżenia
Krzysztof Wojczal zwraca uwagę, że już przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny wskazywał na wysokie ryzyko rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Dziś jego zdaniem sytuacja geopolityczna w Europie nadal pozostaje bardzo napięta.
Analityk porównuje obecny moment w historii do okresów poprzedzających wielkie konflikty XX wieku. Według niego decyzje podejmowane przez zachodnich polityków w najbliższych latach mogą mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo regionu.
Wojna w Ukrainie jako element większej strategii
Zdaniem eksperta działania Rosji wobec Ukrainy nie są celem samym w sobie. W jego ocenie Kreml traktuje ten konflikt jako część szerszej strategii budowania wpływów i presji na państwa NATO oraz Unię Europejską.
Wojczal wskazuje, że kontrola nad Ukrainą dawałaby Rosji możliwość wzmocnienia swojej obecności wojskowej w pobliżu wschodniej granicy Polski oraz zwiększenia nacisku na państwa regionu.
Jednocześnie analityk podkreśla, że Rosja nie musi osiągnąć wszystkich swoich celów militarnych, aby próbować destabilizować sytuację w Europie.
Kluczowa rola NATO i Zachodu
Ekspert uważa, że najważniejszym zadaniem Zachodu jest powstrzymanie rosyjskiej ofensywy właśnie na Ukrainie. Jego zdaniem to tam rozstrzyga się przyszłe bezpieczeństwo Europy.
Wojczal wskazuje, że ogromną rolę w tej sytuacji odgrywają Stany Zjednoczone oraz państwa NATO. Ich wsparcie dla Ukrainy może przesądzić o tym, czy Rosja zostanie zatrzymana na obecnej linii konfliktu.
Czy możliwa jest większa wojna
Analityk podkreśla jednocześnie, że bezpośredni konflikt Rosji z NATO byłby dla Moskwy bardzo ryzykowny. Sojusz dysponuje znaczną przewagą militarną, dlatego taki scenariusz nie jest dziś najbardziej prawdopodobny.
Zdaniem eksperta Kreml może jednak stosować inne metody nacisku, w tym działania hybrydowe czy próby destabilizacji sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Broń jądrowa mało realnym scenariuszem
W opinii Wojczala użycie broni jądrowej przez Rosję pozostaje mało prawdopodobne. Taki krok mógłby wywołać zdecydowaną reakcję NATO i doprowadzić do eskalacji, której konsekwencje byłyby nieprzewidywalne dla całego świata.
Dlatego większość analityków uważa, że nawet w przypadku zaostrzenia konfliktu strony będą starały się unikać scenariusza nuklearnego.
Co to oznacza dla Polski
Zdaniem ekspertów bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy od stabilności sytuacji w Ukrainie oraz od jedności państw NATO. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma dalsze wsparcie dla Kijowa oraz wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu.
Krzysztof Wojczal uważa, że wojna w Ukrainie pozostaje jednym z kluczowych konfliktów współczesnej Europy. Jego zdaniem decyzje podejmowane dziś przez państwa Zachodu mogą zadecydować o tym, czy napięcia w regionie zostaną zatrzymane, czy też przeniosą się na kolejne obszary kontynentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.