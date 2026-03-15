Przerażająca przepowiednia. Ekspert, który przewidział wojnę w Ukrainie, ostrzega

15 marca 2026 15:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Geopolityk Krzysztof Wojczal, który jeszcze przed rosyjską inwazją ostrzegał przed atakiem na Ukrainę, ponownie zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa regionu. Jego zdaniem obecny konflikt może być tylko jednym z etapów szerszej strategii Kremla. Ekspert uważa, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, napięcia mogą objąć kolejne państwa Europy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ekspert przypomina swoje wcześniejsze ostrzeżenia
Krzysztof Wojczal zwraca uwagę, że już przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny wskazywał na wysokie ryzyko rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Dziś jego zdaniem sytuacja geopolityczna w Europie nadal pozostaje bardzo napięta.

Analityk porównuje obecny moment w historii do okresów poprzedzających wielkie konflikty XX wieku. Według niego decyzje podejmowane przez zachodnich polityków w najbliższych latach mogą mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo regionu.

Wojna w Ukrainie jako element większej strategii
Zdaniem eksperta działania Rosji wobec Ukrainy nie są celem samym w sobie. W jego ocenie Kreml traktuje ten konflikt jako część szerszej strategii budowania wpływów i presji na państwa NATO oraz Unię Europejską.

Wojczal wskazuje, że kontrola nad Ukrainą dawałaby Rosji możliwość wzmocnienia swojej obecności wojskowej w pobliżu wschodniej granicy Polski oraz zwiększenia nacisku na państwa regionu.

Jednocześnie analityk podkreśla, że Rosja nie musi osiągnąć wszystkich swoich celów militarnych, aby próbować destabilizować sytuację w Europie.

Kluczowa rola NATO i Zachodu
Ekspert uważa, że najważniejszym zadaniem Zachodu jest powstrzymanie rosyjskiej ofensywy właśnie na Ukrainie. Jego zdaniem to tam rozstrzyga się przyszłe bezpieczeństwo Europy.

Wojczal wskazuje, że ogromną rolę w tej sytuacji odgrywają Stany Zjednoczone oraz państwa NATO. Ich wsparcie dla Ukrainy może przesądzić o tym, czy Rosja zostanie zatrzymana na obecnej linii konfliktu.

Czy możliwa jest większa wojna
Analityk podkreśla jednocześnie, że bezpośredni konflikt Rosji z NATO byłby dla Moskwy bardzo ryzykowny. Sojusz dysponuje znaczną przewagą militarną, dlatego taki scenariusz nie jest dziś najbardziej prawdopodobny.

Zdaniem eksperta Kreml może jednak stosować inne metody nacisku, w tym działania hybrydowe czy próby destabilizacji sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Broń jądrowa mało realnym scenariuszem
W opinii Wojczala użycie broni jądrowej przez Rosję pozostaje mało prawdopodobne. Taki krok mógłby wywołać zdecydowaną reakcję NATO i doprowadzić do eskalacji, której konsekwencje byłyby nieprzewidywalne dla całego świata.

Dlatego większość analityków uważa, że nawet w przypadku zaostrzenia konfliktu strony będą starały się unikać scenariusza nuklearnego.

Co to oznacza dla Polski
Zdaniem ekspertów bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy od stabilności sytuacji w Ukrainie oraz od jedności państw NATO. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma dalsze wsparcie dla Kijowa oraz wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu.

Krzysztof Wojczal uważa, że wojna w Ukrainie pozostaje jednym z kluczowych konfliktów współczesnej Europy. Jego zdaniem decyzje podejmowane dziś przez państwa Zachodu mogą zadecydować o tym, czy napięcia w regionie zostaną zatrzymane, czy też przeniosą się na kolejne obszary kontynentu.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

