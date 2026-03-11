Przerażająca zmiana w rosyjskim prawie. Putin może wysłać żołnierzy do państw NATO

11 marca 2026 21:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Rosji zatwierdzono projekt przepisów, które znacząco zwiększają kompetencje prezydenta Władimira Putina w zakresie użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. Nowelizacja prawa pozwala głowie państwa kierować wojska do innych państw pod pretekstem ochrony obywateli Rosji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Decyzję w tej sprawie zaakceptowała rządowa komisja legislacyjna. Zmiany wzbudzają niepokój analityków bezpieczeństwa, ponieważ nowe regulacje mogą być wykorzystane także wobec państw należących do NATO.

Zobacz również:

Co się zmienia w rosyjskim prawie

Projekt zakłada nowelizację federalnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi zapisami rosyjski prezydent będzie mógł zdecydować o użyciu wojska poza granicami kraju w sytuacji, gdy uzna, że rosyjscy obywatele znajdują się w niebezpieczeństwie.

W praktyce chodzi o przypadki zatrzymania, aresztowania lub prowadzenia postępowań karnych wobec obywateli Rosji przez instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, których jurysdykcji Moskwa nie uznaje.

Nowe regulacje dają Kremlowi bardzo szerokie pole interpretacji. Władze w Moskwie mogłyby uznać działania sądów lub trybunałów międzynarodowych za podstawę do interwencji.

Dlaczego Rosja wprowadza nowe przepisy

Zobacz również:

Zmiany pojawiają się w czasie rosnącego napięcia między Rosją a państwami Zachodu. Według rosyjskich mediów projekt ustawy jest odpowiedzią na inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące utworzenia specjalnego trybunału, który miałby osądzić rosyjskie kierownictwo za agresję przeciwko Ukrainie.

Planowany organ miałby działać na podobnych zasadach jak trybunał w Norymberdze po II wojnie światowej. Moskwa wielokrotnie podkreślała, że nie uznaje jego ewentualnej jurysdykcji.

Nowelizacja prawa ma umożliwić rosyjskim władzom reagowanie w sytuacji, gdy uznają decyzje międzynarodowych instytucji za sprzeczne z interesami Federacji Rosyjskiej.

Eksperci ostrzegają przed szerszym scenariuszem

Analitycy zajmujący się bezpieczeństwem międzynarodowym zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą być częścią szerszej strategii politycznej Kremla.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną już wcześniej wskazywał, że Rosja prowadzi działania informacyjne i psychologiczne przygotowujące społeczeństwo na możliwą konfrontację z państwami Zachodu.

Według ekspertów Moskwa znajduje się obecnie w fazie budowania narracji, która może uzasadniać przyszłe działania militarne poza granicami kraju.

Co to oznacza dla czytelnika

Nowe regulacje nie oznaczają automatycznie, że Rosja planuje natychmiastowe działania militarne poza swoim terytorium. Pokazują jednak kierunek zmian w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa.

Rozszerzenie uprawnień prezydenta do użycia wojska poza granicami kraju zwiększa elastyczność Kremla w podejmowaniu decyzji o operacjach militarnych. Może to również wpływać na napięcia w relacjach Rosji z państwami NATO oraz Unią Europejską.

Zatwierdzenie projektu nowych przepisów w Rosji znacząco poszerza możliwości działania prezydenta Władimira Putina w kwestii użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. Oficjalnie chodzi o ochronę obywateli Rosji, jednak eksperci zwracają uwagę, że takie zapisy mogą być interpretowane bardzo szeroko.

W kontekście trwającego konfliktu z Ukrainą oraz napiętych relacji z Zachodem decyzja ta może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl