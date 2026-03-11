Przerażająca zmiana w rosyjskim prawie. Putin może wysłać żołnierzy do państw NATO
W Rosji zatwierdzono projekt przepisów, które znacząco zwiększają kompetencje prezydenta Władimira Putina w zakresie użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. Nowelizacja prawa pozwala głowie państwa kierować wojska do innych państw pod pretekstem ochrony obywateli Rosji.
Decyzję w tej sprawie zaakceptowała rządowa komisja legislacyjna. Zmiany wzbudzają niepokój analityków bezpieczeństwa, ponieważ nowe regulacje mogą być wykorzystane także wobec państw należących do NATO.
Co się zmienia w rosyjskim prawie
Projekt zakłada nowelizację federalnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi zapisami rosyjski prezydent będzie mógł zdecydować o użyciu wojska poza granicami kraju w sytuacji, gdy uzna, że rosyjscy obywatele znajdują się w niebezpieczeństwie.
W praktyce chodzi o przypadki zatrzymania, aresztowania lub prowadzenia postępowań karnych wobec obywateli Rosji przez instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, których jurysdykcji Moskwa nie uznaje.
Nowe regulacje dają Kremlowi bardzo szerokie pole interpretacji. Władze w Moskwie mogłyby uznać działania sądów lub trybunałów międzynarodowych za podstawę do interwencji.
Dlaczego Rosja wprowadza nowe przepisy
Zmiany pojawiają się w czasie rosnącego napięcia między Rosją a państwami Zachodu. Według rosyjskich mediów projekt ustawy jest odpowiedzią na inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące utworzenia specjalnego trybunału, który miałby osądzić rosyjskie kierownictwo za agresję przeciwko Ukrainie.
Planowany organ miałby działać na podobnych zasadach jak trybunał w Norymberdze po II wojnie światowej. Moskwa wielokrotnie podkreślała, że nie uznaje jego ewentualnej jurysdykcji.
Nowelizacja prawa ma umożliwić rosyjskim władzom reagowanie w sytuacji, gdy uznają decyzje międzynarodowych instytucji za sprzeczne z interesami Federacji Rosyjskiej.
Eksperci ostrzegają przed szerszym scenariuszem
Analitycy zajmujący się bezpieczeństwem międzynarodowym zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą być częścią szerszej strategii politycznej Kremla.
Amerykański Instytut Badań nad Wojną już wcześniej wskazywał, że Rosja prowadzi działania informacyjne i psychologiczne przygotowujące społeczeństwo na możliwą konfrontację z państwami Zachodu.
Według ekspertów Moskwa znajduje się obecnie w fazie budowania narracji, która może uzasadniać przyszłe działania militarne poza granicami kraju.
Co to oznacza dla czytelnika
Nowe regulacje nie oznaczają automatycznie, że Rosja planuje natychmiastowe działania militarne poza swoim terytorium. Pokazują jednak kierunek zmian w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa.
Rozszerzenie uprawnień prezydenta do użycia wojska poza granicami kraju zwiększa elastyczność Kremla w podejmowaniu decyzji o operacjach militarnych. Może to również wpływać na napięcia w relacjach Rosji z państwami NATO oraz Unią Europejską.
Zatwierdzenie projektu nowych przepisów w Rosji znacząco poszerza możliwości działania prezydenta Władimira Putina w kwestii użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. Oficjalnie chodzi o ochronę obywateli Rosji, jednak eksperci zwracają uwagę, że takie zapisy mogą być interpretowane bardzo szeroko.
W kontekście trwającego konfliktu z Ukrainą oraz napiętych relacji z Zachodem decyzja ta może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.