Przerażające ostrzeżenie. Tu chodzi o Polskę. „Chcą nam zabrać państwo”
Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach Jarosław Kaczyński wygłosił jedno z najostrzejszych wystąpień w ostatnich miesiącach. Prezes partii przekonywał, że Polska stoi dziś przed historycznym wyborem – między utrzymaniem suwerenności a podporządkowaniem się Niemcom i Francji.
„Chcą nam zabrać państwo”
Jarosław Kaczyński stwierdził, że to właśnie Berlin i Paryż próbują zbudować w Europie nowy porządek, w którym Polska miałaby ograniczoną niepodległość. Według lidera PiS, europejskie elity dążą do stworzenia „państwa-hegemonii”, zarządzanego przez największe kraje Unii Europejskiej.
„To nie jest spór o drobne kwestie polityczne. To walka o to, czy Polska pozostanie państwem wolnym, czy stanie się prowincją w cudzym imperium” – mówił Kaczyński z mównicy w Katowicach.
Prezes PiS podkreślił, że alternatywą dla „niemieckiego projektu Europy” ma być sojusz demokratycznych państw, w którym kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone. „Amerykanie nie chcą nam zabierać państwa. Niemcy chcą nam je zabrać” – dodał.
Dwie wizje Europy
Kaczyński przedstawił dwa możliwe scenariusze przyszłości. Pierwszy – jego zdaniem niebezpieczny – to Europa zarządzana przez Niemcy i Francję, w której mniejsze kraje tracą głos i samodzielność. Drugi to wspólnota równych narodów, które same decydują o swoich sprawach, utrzymując silne więzi z USA i zwiększając wydatki na obronność.
W tym kontekście prezes PiS przypomniał, że Polska już teraz przeznacza na wojsko ponad 4 procent PKB, a w przyszłości może to być nawet 5 procent. To – jak zaznaczył – „cena wolności, którą trzeba płacić, by nigdy więcej nie stracić państwa”.
„To walka o polską tożsamość”
W dalszej części wystąpienia Kaczyński mówił o zagrożeniu dla polskiej tożsamości narodowej. Ostrzegał przed „ideologiczną ofensywą” płynącą z zachodniej Europy, która jego zdaniem ma osłabić tradycję, rodzinę i wartości, na których zbudowana była Polska.
„Atak na naszą kulturę, wiarę i język to tylko część większego planu. Chodzi o to, by Polacy przestali wierzyć w siebie i w swoją siłę. A my nie pozwolimy, by Polska została zredukowana do roli niemieckiego landu” – podkreślił.
Polityczny sygnał przed wyborami
Analitycy oceniają, że wystąpienie Kaczyńskiego ma na celu mobilizację elektoratu przed kolejnymi wyborami. Narracja o zagrożonej suwerenności i „obronie Polski przed Niemcami” ma pobudzić emocje i scementować poparcie wśród wyborców PiS.
Wystąpienie w Katowicach jest też próbą wyznaczenia nowej osi sporu politycznego – między tymi, którzy chcą pogłębiania integracji europejskiej, a tymi, którzy stawiają na narodową niezależność i współpracę z USA.
Co może oznaczać to wystąpienie?
W praktyce zapowiedzi prezesa PiS mogą prowadzić do zaostrzenia tonu w relacjach z Niemcami i Francją. Z drugiej strony, partia będzie starała się jeszcze bardziej zacieśnić więzi ze Stanami Zjednoczonymi i kontynuować politykę zwiększania wydatków na wojsko.
W polityce wewnętrznej można spodziewać się mocniejszego akcentu na patriotyzm, historię i bezpieczeństwo – a także ostrzejszej retoryki wobec Unii Europejskiej.
Jarosław Kaczyński zakończył swoje przemówienie słowami:
„Polska była, jest i będzie. Ale tylko wtedy, gdy sami będziemy o nią walczyć. Nikt za nas tego nie zrobi”.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.