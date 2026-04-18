Przerażające zjawisko nad Polską. Jak płonąca kula ognia
Mieszkańcy centralnej Polski przecierali oczy ze zdumienia. Na nocnym niebie pojawiło się niezwykłe zjawisko, które trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jasny obiekt rozbłyskiwał i zmieniał kształt, a część osób odniosła wrażenie, że wręcz „wiruje” w powietrzu.
Spektakularny przelot nad Polską
Do zdarzenia doszło wieczorem 17 kwietnia. Obiekt widziano m.in. nad Wielkopolską i Ziemią Łódzką. Jak przekazał projekt Skytinel, który zajmuje się obserwacją nieba, był to bolid – czyli wyjątkowo jasny meteor.
Eksperci nie mają wątpliwości, że zjawisko należało do rzadkich i widowiskowych. Jak podkreślają, określenie „spektakularny” nie jest w tym przypadku przesadą.
„Rozbłyskiwał i sprawiał wrażenie wirującego”
Najbardziej zaskoczył sposób, w jaki obiekt zachowywał się podczas lotu. Według relacji i analiz Skytinel, meteoroid wielokrotnie zwiększał swoją jasność. To właśnie te nagłe rozbłyski sprawiły, że część świadków widziała go jako wirujący punkt światła.
Jak informują obserwatorzy, zebrano ogromną ilość danych. Sieć kamer rozmieszczonych w różnych częściach kraju uchwyciła przelot z wielu perspektyw. Dodatkowo wykorzystano specjalistyczny sprzęt, który pozwoli określić skład obiektu.
Skąd przyleciał?
Wstępne analizy wskazują, że meteoroid poruszał się po orbicie sięgającej nieco dalej niż Mars. Jego obieg wokół Słońca trwał ponad 1,5 roku.
To oznacza, że był to fragment kosmicznej materii, który przez długi czas krążył w Układzie Słonecznym, zanim trafił w ziemską atmosferę.
Czy coś spadło na ziemię?
Tego na razie nie wiadomo. Eksperci nie wykluczają, że część obiektu mogła dotrzeć do powierzchni Ziemi. Problem w tym, że nie ma jeszcze informacji o miejscu ewentualnego upadku.
Jeśli do tego doszło, znalezienie fragmentów może zająć trochę czasu. Takie przypadki zdarzają się rzadko, ale kiedy już do nich dochodzi, wzbudzają ogromne zainteresowanie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla większości osób to po prostu niezwykłe widowisko, które zdarza się raz na jakiś czas. Nie ma powodów do niepokoju – takie obiekty zwykle spalają się w atmosferze.
Jeśli jednak ktoś widział to zjawisko, warto zachować nagrania lub zdjęcia. Mogą pomóc naukowcom w dokładniejszym odtworzeniu trajektorii lotu.
