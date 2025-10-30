Przerażenie na Mazowszu. Na miejsce przyjechała policja. Mieszkańcy ostrzegają
Mieszkańcy Jaktorowa alarmują o nieznanych osobach, które od kilku dni mają krążyć w rejonie ulic Michałowskiego, Lipowej, Klonowej i Kasztanowej. Według relacji świadków, zachowanie intruzów budziło poważne obawy – osoby te miały pojawiać się w okolicy domów, a gdy ktoś się zbliżał, natychmiast uciekały w stronę lasu.
Poranne zdarzenie i błyskawiczna reakcja służb
Jak relacjonuje jeden z mieszkańców, w środę około godziny 6:00 rano ponownie zauważono podejrzanego mężczyznę w pobliżu posesji. Szybka reakcja sąsiadów doprowadziła do wezwania policji, która w krótkim czasie pojawiła się na miejscu. Funkcjonariusze rozpoczęli obserwację i patrolowanie okolicy, sprawdzając, czy sytuacja może mieć związek z próbami włamań.
Mieszkańcy proszą o czujność
Autor wpisu w lokalnej grupie społecznościowej „Jaktorów – forum mieszkańców gminy” zaapelował do sąsiadów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych. Podkreślił, że warto zabezpieczyć domy, zamykać bramy i informować służby o każdej podejrzanej aktywności.
Podobne przypadki również w Grodzisku Mazowieckim
W poście pojawiła się również informacja, że podobne obserwacje miały miejsce w sąsiednim Grodzisku Mazowieckim. Według mieszkańców, w tamtym rejonie widziano osoby poruszające się srebrnym lub beżowym fordem focusem z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się na „SL”. Policja ma zwracać szczególną uwagę na pojazdy odpowiadające temu opisowi.
Apel o współpracę z policją
Służby przypominają, by w przypadku jakichkolwiek podejrzanych sytuacji nie próbować interweniować samodzielnie, lecz natychmiast zgłaszać sprawę pod numer alarmowy 112. Wspólna czujność mieszkańców może pomóc zapobiec ewentualnym włamaniom i kradzieżom.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mieszkańcy Jaktorowa deklarują, że wzmocnili sąsiedzką współpracę i obserwują okolicę. Lokalne grupy informacyjne w mediach społecznościowych stały się miejscem wymiany aktualnych zgłoszeń i ostrzeżeń. Dzięki czujności społeczności i szybkim reakcjom służb możliwe jest skuteczne reagowanie na każdy sygnał zagrożenia.
