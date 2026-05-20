Przetargi unieważnione po wecie prezydenta! Służby muszą poczekać na unijne środki

Prezydenckie weto i unieważnienie postępowań

Dotychczasowe plany zakupowe formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji musiały zostać zrewidowane. Bezpośrednią przyczyną wstrzymania trwających procedur było zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej instrumentu finansowego SAFE. W konsekwencji tej decyzji prawnej, przyznanie policji, Straży Granicznej oraz Służbie Ochrony Państwa (SOP) funduszy pochodzących z tego unijnego programu stało się niemożliwe, a wszystkie dostępne w jego ramach środki zostaną ostatecznie przekazane na rzecz wojska. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności unieważnienia dotychczasowych postępowań rekrutujących dostawców.

Rządowy „Plan B” wspiera krajowych producentów

W odpowiedzi na zaistniały kryzys budżetowy, ministerstwo przygotowało alternatywne rozwiązanie. Jak informuje MSWiA, w najbliższym czasie zostaną ogłoszone zupełnie nowe przetargi na zakup niezbędnego sprzętu i systemów technologicznych, które tym razem zostaną sfinansowane bezpośrednio ze środków krajowych. Nowa strategia zakłada, że ponad 80 procent wszystkich zamówień publicznych zostanie skierowanych do rodzimego sektora przemysłowego, co ma stanowić strategiczne wsparcie dla polskiej gospodarki.

Podział środków i modernizacja struktur

Mimo problemów z funduszami z programu SAFE, bezpieczeństwo obywateli ma być zabezpieczone dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych zaplanowanemu na lata 2026-2029. Łączna pula inwestycji w bezpieczne funkcjonowanie państwa ma osiągnąć poziom nawet 20 miliardów złotych. Zasadniczy trzon tego planu stanowi kwota 13 miliardów złotych, z której około 80 procent zostanie ulokowane w inwestycjach rzeczowych, takich jak infrastruktura i nowoczesny sprzęt. Pozostała część funduszy posłuży do sfinansowania waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz na zwiększenie liczby etatów w formacjach mundurowych.

Przeznaczenie sprzętu dla konkretnych formacji

Zgodnie z założeniami modernizacyjnymi, poszczególne formacje mundurowe mają otrzymać wyspecjalizowany sprzęt dostosowany do współczesnych zagrożeń. Do policji trafią systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI), drony, systemy łączności niejawnej oraz zaawansowane pojazdy opancerzone. Straż Graniczna zyska nowe śmigłowce, jednostki pływające oraz systemy do wykrywania i neutralizowania bezzałogowych statków powietrznych na granicach kraju. Z kolei Służba Ochrony Państwa zostanie doposażona w mobilne punkty dowodzenia, schrony oraz specjalistyczne systemy rozpoznania radiowego. Środki na te zakupy zostaną uruchomione w pełnym wymiarze od 2027 roku.