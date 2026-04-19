Przygotuj świece i powerbanki. Wyłączenia prądu na Mazowszu ruszają od poniedziałku
To może być moment, który zaskoczy wielu mieszkańców. Nagle gaśnie światło, przestaje działać internet, a codzienne czynności stają się problemem. Tym razem to nie awaria, ale zaplanowane działania, które obejmą także część naszego regionu.
Planowane wyłączenia prądu. Lista jest długa
Operator sieci energetycznej zapowiedział przerwy w dostawie energii w dniach 20-26 kwietnia. Utrudnienia obejmą liczne miejscowości w województwie mazowieckim, w tym również wybrane ulice w miastach.
Wyłączenia będą miały charakter czasowy i są związane z pracami technicznymi oraz modernizacją infrastruktury.
Dotyczy także naszego miasta
Mieszkańcy nie mogą zakładać, że problem ich ominie. Przerwy obejmą również obszary miejskie, a nie tylko mniejsze miejscowości.
Przykładowo w Płocku prądu zabraknie 24 kwietnia w godzinach 08:30-10:00 na ulicy Gmury oraz w okolicznych numerach budynków.
Podobne wyłączenia zaplanowano także w gminach:
– Słupno
– Radzanowo
– Stara Biała
– Nowy Duninów
Wiele regionów objętych utrudnieniami
Lista miejsc jest znacznie dłuższa. Przerwy w dostawie prądu obejmą także:
Regiony:
– Gostynin
– Ciechanów
– Kutno
– Mława
– Płońsk
– Sierpc
W niektórych przypadkach prądu może nie być nawet przez kilka godzin, a w wybranych lokalizacjach prace potrwają niemal cały dzień.
Dlaczego prąd zostanie wyłączony?
Choć dla mieszkańców oznacza to utrudnienia, operator podkreśla, że to działania konieczne dla bezpieczeństwa i stabilności sieci.
Modernizacja infrastruktury ma zapobiec poważniejszym awariom w przyszłości oraz poprawić jakość dostaw energii.
Jak się przygotować?
Jeśli Twoja ulica znajduje się na liście, warto wcześniej podjąć kilka kroków:
– naładuj telefon i powerbanki
– przygotuj gotówkę, jeśli korzystasz z płatności elektronicznych
– zaplanuj pracę zdalną lub obowiązki domowe
– zabezpiecz sprzęt elektroniczny
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Możesz zostać bez prądu nawet na kilka godzin
Dotyczy to także dużych miast, nie tylko wsi.
2. Utrudnienia mogą wpłynąć na pracę i codzienne życie
Brak energii to brak internetu, światła i wielu usług.
3. Warto sprawdzić harmonogram wcześniej
Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek.
Najbliższe dni pokażą, jak duża będzie skala utrudnień. Jedno jest pewne – lepiej przygotować się zawczasu, niż zostać zaskoczonym w najmniej odpowiednim momencie.
