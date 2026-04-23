Przyjaciele żegnają Łukasza Litewkę: „Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale”
Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła nie tylko sceną polityczną, ale przede wszystkim jego najbliższymi. W sieci pojawiają się kolejne wpisy, w których przyjaciele żegnają 36-letniego posła. Ich słowa są pełne emocji, bólu i niedowierzania.
Jeden z najbardziej poruszających wpisów opublikowano w mediach społecznościowych niedługo po informacji o tragedii. „Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy” – napisano na początku. Dalej pojawia się potwierdzenie tego, co dla wielu wciąż wydaje się nierealne. Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym, jadąc na rowerze.
Autorzy wpisu nie ukrywają, jak wielką stratą jest jego odejście. Podkreślają, że był kimś więcej niż politykiem – był przyjacielem, człowiekiem, który zawsze stawał po stronie innych. „Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie” – to zdanie szczególnie porusza i pokazuje, jak bardzo jego działalność była skupiona na pomaganiu innym.
W dalszej części pojawiają się już tylko emocje. Proste, szczere i trudne do opisania słowami. „Kochamy Cię” – kończy się wpis, który dla wielu stał się symbolem tego, jak ogromna pustka pozostała po jego śmierci.
Takie pożegnania pokazują, że Łukasz Litewka był osobą wyjątkową nie tylko w życiu publicznym, ale też prywatnym. Kimś, kto zostawił po sobie ślad w sercach ludzi. Dziś te same osoby próbują odnaleźć się w rzeczywistości bez niego.
