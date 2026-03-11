Przyjechali do Polski i sparaliżowali metro. Obcokrajowcy już w rękach policji

11 marca 2026 22:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do niecodziennego incydentu doszło w warszawskim metrze na stacji Wawrzyszew. Cztery osoby zostały zatrzymane po tym, jak miały awaryjnie otworzyć drzwi pociągu i nanieść graffiti na wagony. Interwencję szybko podjęli policjanci z Bielan.

Fot. Policja Warszawa

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 15.00.

Zobacz również:

Co wydarzyło się na stacji metra Wawrzyszew

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, cztery osoby otworzyły awaryjnie drzwi pociągu metra stojącego na stacji Wawrzyszew. Następnie miały nanieść graffiti na dwa wagony.

Po wykonaniu napisów sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.

Informacja o incydencie szybko trafiła do patrolu policji, który rozpoczął poszukiwania osób odpowiedzialnych za zniszczenie mienia.

Szybka reakcja policji

Zobacz również:

Funkcjonariusze z Bielan w krótkim czasie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o udział w zdarzeniu. Kobieta, która była z nimi, została ujęta przez strażnika miejskiego i przekazana policji.

Cała czwórka została przewieziona na komisariat.

Według informacji przekazanych przez policję, wszystkie zatrzymane osoby są obywatelami Hiszpanii.

Trwają czynności procesowe

Policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w sprawie zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg incydentu oraz zakres powstałych szkód.

Niewykluczone, że zatrzymani usłyszą zarzuty związane z niszczeniem mienia oraz zakłóceniem funkcjonowania transportu publicznego.

Co to oznacza dla pasażerów

Takie zdarzenia mogą powodować opóźnienia w kursowaniu pociągów oraz utrudnienia dla pasażerów korzystających z metra. Operatorzy transportu publicznego regularnie podkreślają, że graffiti nanoszone na wagony wiąże się z kosztownym usuwaniem i czasowym wycofywaniem składów z ruchu.

Policja apeluje również o reagowanie i zgłaszanie podobnych sytuacji służbom.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl