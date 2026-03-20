Przymrozki mimo początku astronomicznej wiosny! Niemal cała Polska w alertach!

20 marca 2026 18:22 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń pierwszego stopnia, które obejmują niemal cały kraj. W prognozach dominują spadki temperatury poniżej zera, powrót krajobrazów zimowych w górach oraz skrajnie ograniczona widzialność w pasie nadmorskim

Fot. Pixabay

Synoptycy podkreślają, że choć mamy kalendarzową wiosnę, nocne warunki będą miały charakter typowo zimowy. Żółte alerty obowiązują od piątkowego wieczoru i wygasną dopiero w sobotę rano.

Uwaga na przymrozki: Temperatura spadnie do -3°C

Najszerszy zakres ostrzeżeń dotyczy przymrozków. Alerty pierwszego stopnia wydano dla większości województw, w tym: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Zobacz również:

Prawie cała Polska, z wyłączeniem południowych powiatów wielkopolskiego i śląskiego oraz części Małopolski i Podkarpacia. Alerty pierwszego stopnia wydano w województwach: zachodniopomorskim; pomorskim; kujawsko-pomorskim; lubuskim, w powiatach północnych; wielkopolskim, poza powiatami południowymi; mazowieckim; łódzkim; podlaskim; warmińsko-mazurskim; lubelskim; świętokrzyskim; śląskim, w powiatach północnych; małopolskim, w powiatach miechowskim i dąbrowskim i podkarpackim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.

Ostrzeżenia wejdą w życie dziś o godzinie 22:00 i będą ważne do godziny 8:00 w sobotę. Według synoptyków temperatura powietrza ma spaść do -1°C, natomiast przy gruncie lokalnie termometry wskażą nawet -3°C.

Śnieg w Tatrach i gęste mgły nad Bałtykiem

Równolegle IMGW monitoruje sytuację w regionach o specyficznym ukształtowaniu terenu. W powiecie tatrzańskim (woj. małopolskie) obowiązuje żółty alarm przed opadami śniegu. Przewiduje się, że do sobotniego poranka przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 centymetrów, co może znacząco pogorszyć warunki na szlakach i drogach dojazdowych do Zakopanego.

Z kolei mieszkańcy oraz kierowcy w pasie nadmorskim (woj. pomorskie i zachodniopomorskie) muszą uważać na gęste mgły. Widzialność w tych rejonach spadnie lokalnie poniżej 200 metrów. Utrudnienia te potrwają najdłużej – od godziny 18:00 w piątek aż do 9:00 w sobotę.

