Przyszłość polskiej gospodarki według Banku Światowego. Jest nowa prognoza PKB
Bank Światowy opublikował we wtorek 13 stycznia 2026 roku zaktualizowany raport dotyczący perspektyw gospodarczych dla regionu Europy i Azji Środkowej w którym po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy dokonał korekty swoich przewidywań dotyczących polskiej gospodarki tym razem podnosząc prognozę wzrostu produktu krajowego brutto w 2026 roku z wcześniej zakładanych 3,0 procent do 3,2 procent co stanowi poprawę szacunków o 0,2 punktu procentowego oraz jednocześnie zwiększając prognozę na rok bieżący 2025 o 0,1 punktu procentowego z poziomu 3,2 procent do 3,3 procent podczas gdy przewidywania dotyczące 2027 roku pozostały bez zmian na poziomie 2,9 procent wzrostu PKB.
Ta seria pozytywnych korekt świadczy o tym że międzynarodowe instytucje finansowe coraz bardziej doceniają odporność i potencjał polskiej gospodarki mimo wyzwań związanych z globalną niepewnością gospodarczą słabym wzrostem w strefie euro oraz przedłużającym się konfliktem zbrojnym w Ukrainie które teoretycznie powinny hamować rozwój gospodarczy krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
Dla porównania warto zaznaczyć że w czerwcu 2025 roku Bank Światowy przewidywał dla Polski wzrost PKB na poziomie jedynie 3,0 procent w 2026 roku co oznacza że w ciągu zaledwie kilku miesięcy instytucja ta dwukrotnie podnosiła swoje szacunki najpierw utrzymując prognozę na niezmienionym poziomie a następnie zwiększając ją o wspomniane 0,2 punktu procentowego do obecnych 3,2 procent co w skali całej gospodarki przekłada się na dodatkowe miliardy złotych wygenerowanego produktu krajowego brutto i potencjalnie wyższe dochody budżetu państwa z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Ekonomiści Banku Światowego w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym ECA Economic Update czyli Aktualizacja Gospodarcza dla Europy i Azji Środkowej przedstawili szczegółową analizę czynników które będą wspierać wzrost gospodarczy w Polsce oraz całym regionie w najbliższych latach wskazując że kluczowymi motorami napędowymi polskiej gospodarki w 2026 roku będą solidny popyt krajowy pobudzany przez stopniowo spowalniającą inflację która w 2025 roku osiągnęła poziom około 2,4 procent w skali roku czyli zbliżony do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 procent plus minus 1 punkt procentowy oraz poprawiające się warunki finansowania wynikające z cyklu obniżek stóp procentowych który Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w maju 2025 roku przeprowadzając łącznie 6 cięć o 25 punktów bazowych każde co obniżyło stopę referencyjną z poziomu 5,75 procent do obecnych 4,0 procent.
Dodatkowo bardzo istotnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy będzie rosnąca absorpcja funduszy Unii Europejskiej pochodzących zarówno z wieloletniego budżetu unijnego na lata 2021 do 2027 jak i z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności o łącznej wartości około 160 miliardów złotych które w 2025 i 2026 roku mają być wydatkowane na inwestycje infrastrukturalne energetykę odnawialną cyfryzację administracji publicznej oraz wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw co bezpośrednio przełoży się na wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz pośrednio pobudzi konsumpcję poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w firmach realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich.
Szerszy kontekst regionalny przedstawiony w raporcie Banku Światowego pokazuje że sytuacja gospodarcza w Europie i Azji Środkowej jest zróżnicowana przy czym region jako całość odnotował spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2025 roku do poziomu 2,4 procent co stanowi wyraźne obniżenie tempa w porównaniu z rokiem 2024 kiedy wzrost wyniósł 3,6 procent a główną przyczyną tego spowolnienia były opóźnione skutki zacieśnionej polityki pieniężnej która w wielu krajach regionu w tym w Rosji była niezwykle restrykcyjna co doprowadziło do gwałtownego osłabienia konsumpcji prywatnej stanowiącej zwykle największy komponent zagregowanego popytu odpowiadający za około 55 do 60 procent całkowitego PKB w typowej gospodarce rozwiniętej lub rozwijającej się. Bank Światowy przewiduje jednak że w 2026 roku wzrost gospodarczy w regionie Europy i Azji Środkowej pozostanie stabilny dzięki wspomnianym już czynnikom wspierającym czyli popytowi krajowemu spowalniającej inflacji poprawiającym się warunkom finansowania oraz dodatkowo wyższym wydatkom obronnym które w wielu krajach regionu w tym w Polsce zostały znacząco zwiększone w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę i wynoszą obecnie około 4,0 procent PKB w przypadku Polski co czyni nasz kraj jednym z liderów NATO pod względem udziału wydatków militarnych w produkcie krajowym brutto przekraczającym znacznie wymóg 2,0 procent ustanowiony przez Sojusz Północnoatlantycki.
Pomimo optymistycznych prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego Bank Światowy zwraca jednocześnie uwagę na szereg istotnych czynników ryzyka które mogą negatywnie wpłynąć na realizację przedstawionych scenariuszy i doprowadzić do niższego niż prognozowany wzrostu PKB w Polsce i całym regionie Europy i Azji Środkowej.
Do najważniejszych zagrożeń analitycy zaliczają przedłużającą się wojnę w Ukrainie która oprócz bezpośredniego wpływu humanitarnego i bezpieczeństwa militarnego generuje również poważne konsekwencje gospodarcze poprzez zakłócenia w handlu międzynarodowym wzrost cen surowców energetycznych i żywności oraz niepewność inwestycyjną zniechęcającą przedsiębiorców do podejmowania długoterminowych decyzji o rozbudowie mocy produkcyjnych czy zatrudnieniu nowych pracowników.
Kolejnym istotnym zagrożeniem są rosnące globalne napięcia handlowe związane między innymi z zapowiedziami nowej administracji Stanów Zjednoczonych pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi wprowadzenia uniwersalnych ceł importowych na poziomie 10 procent dla wszystkich krajów oraz znacznie wyższych ceł rzędu 60 procent dla towarów pochodzących z Chin co może doprowadzić do wybuchu globalnej wojny handlowej drastycznie ograniczającej wymianę międzynarodową i negatywnie wpływającej na gospodarki silnie uzależnione od eksportu takie jak Niemcy będące największym partnerem handlowym Polski.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce lub planujesz uruchomienie własnej firmy w najbliższych miesiącach to podniesienie przez Bank Światowy prognozy wzrostu PKB Polski z 3,0 procent do 3,2 procent w 2026 roku oraz podwyższenie szacunków na rok bieżący 2025 do poziomu 3,3 procent to sygnał że polska gospodarka rozwija się w tempie solidnym i stabilnym co stwarza relatywnie korzystne warunki dla inwestycji biznesowych i ekspansji działalności gospodarczej mimo globalnej niepewności i wyzwań związanych z konfliktem w Ukrainie oraz słabym wzrostem w strefie euro.
Prognozowany wzrost gospodarczy przekładający się na wyższą konsumpcję prywatną oznacza że popyt na towary i usługi będzie się zwiększał co daje szansę na wzrost obrotów i rentowności dla firm działających na rynku krajowym szczególnie w sektorach bezpośrednio obsługujących konsumentów takich jak handel detaliczny gastronomia usługi turystyczne transport pasażerski czy sektor rozrywki i rekreacji.
Dla osób pracujących na etacie lub poszukujących zatrudnienia prognozowany wzrost PKB na poziomie 3,2 procent w 2026 roku to dobra wiadomość ponieważ rosnąca gospodarka zwykle generuje nowe miejsca pracy i stwarza korzystniejsze warunki do negocjowania wyższych wynagrodzeń ze względu na rosnący popyt na pracowników ze strony dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw które potrzebują dodatkowych rąk do pracy aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na swoje produkty i usługi.
Pamiętaj jednak że wzrost gospodarczy nie rozkłada się równomiernie na wszystkie branże i regiony kraju dlatego jeśli pracujesz w sektorze silnie uzależnionym od eksportu do Niemiec lub innych krajów strefy euro które według prognoz Banku Światowego będą rosły znacznie wolniej niż Polska odpowiednio 0,9 procent w 2025 roku i podobnie w 2026 roku to Twoja firma może nie odczuć pozytywnych efektów krajowego wzrostu gospodarczego ze względu na słaby popyt ze strony zagranicznych kontrahentów.
Jeśli planujesz większe zakupy inwestycyjne takie jak zakup mieszkania czy domu to prognozowany wzrost gospodarczy połączony ze stopniowo spowalniającą inflacją oraz kontynuacją cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej która według większości analityków przeprowadzi jeszcze co najmniej jedną obniżkę stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych w pierwszym kwartale 2026 roku z obecnych 4,0 procent do poziomu 3,75 procent oznacza że kredyty hipoteczne powinny stawać się stopniowo tańsze co przekłada się na niższe miesięczne raty dla kredytobiorców zaciągających nowe zobowiązania oraz potencjalnie na wyższe ceny nieruchomości ze względu na rosnący popyt stymulowany lepszą dostępnością finansowania.
Dodatkowo rosnąca absorpcja funduszy Unii Europejskiej o której mówi Bank Światowy jako jednym z kluczowych motorów wzrostu oznacza że w najbliższych miesiącach i latach powinna znacząco przyspieszyć realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków europejskich takich jak budowa dróg kolei obiektów użyteczności publicznej czy instalacji odnawialnych źródeł energii co może stwarzać dodatkowe możliwości zatrudnienia dla osób posiadających kwalifikacje techniczne budowlane czy inżynieryjne oraz generować popyt na usługi firm działających w branży budowlanej transportowej czy energetycznej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.