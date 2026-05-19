Psychiatrzy alarmują ws. Trumpa. Pojawił się apel o odsunięcie go od władzy
Grupa psychiatrów i lekarzy opublikowała głośne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Donalda Trumpa. Eksperci twierdzą, że prezydent USA może być niezdolny do sprawowania urzędu i apelują o rozważenie zastosowania 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji. W dokumencie pojawiają się poważne zarzuty dotyczące funkcji poznawczych, kontroli impulsów oraz zachowania amerykańskiego przywódcy.
Lekarze opublikowali alarmujące oświadczenie
Oświadczenie zostało opublikowane na łamach „British Medical Journal”.
Pod dokumentem podpisało się około trzydziestu psychiatrów, psychoanalityków oraz lekarzy.
Eksperci ocenili, że Donald Trump może być psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Według autorów dokumentu obecny stan zdrowia Trumpa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Eksperci wskazują na problemy poznawcze
W oświadczeniu wymieniono szereg objawów, które mają budzić niepokój specjalistów.
Lekarze zwracają uwagę między innymi na:
– pogarszające się funkcje poznawcze,
– problemy z koncentracją,
– impulsywne zachowania,
– epizody dezorientacji,
– sprzeczne wypowiedzi podczas wystąpień publicznych.
Autorzy dokumentu wskazują również, że Trump miał wielokrotnie mylić nazwiska oraz gubić wątek podczas przemówień.
Pojawiły się zarzuty o „megalomańskie urojenia”
W dokumencie znalazły się także mocne sformułowania dotyczące zachowania amerykańskiego prezydenta.
Lekarze wspominają o „megalomańskich i urojeniowych przekonaniach”.
Jako przykład wskazano m.in. wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający Trumpa jako Jezusa.
W oświadczeniu przypomniano również wcześniejsze wypowiedzi polityka, w których miał określać siebie m.in. jako „króla Nowego Jorku”.
W tle pojawia się 25. poprawka do konstytucji USA
Eksperci apelują o rozważenie zastosowania 25. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Przepisy te umożliwiają przejęcie obowiązków prezydenta przez wiceprezydenta w przypadku uznania głowy państwa za niezdolną do sprawowania urzędu.
To jeden z najpoważniejszych politycznych postulatów, jakie mogą pojawić się wobec urzędującego prezydenta USA.
Lekarze przypominają o zasadzie Goldwatera
Autorzy oświadczenia podkreślają jednocześnie, że nie stawiają Trumpowi konkretnej diagnozy.
Przypomniano tzw. zasadę Goldwatera, zgodnie z którą psychiatrzy nie powinni diagnozować osób publicznych bez osobistego badania.
Eksperci zaznaczają jednak, że brak formalnej diagnozy nie oznacza automatycznie pełnej zdolności do sprawowania urzędu.
Trump ma przejść badania jeszcze w maju
Zgodnie z zapowiedziami Donald Trump ma zostać przebadany pod koniec maja w Narodowym Centrum Medycznym Wojskowym im. Waltera Reeda.
Na razie Biały Dom nie odniósł się szerzej do opublikowanego oświadczenia.
Sprawa już teraz wywołuje ogromne emocje w amerykańskich mediach i polityce.
Świat obserwuje sytuację w USA
Stan zdrowia prezydenta Stanów Zjednoczonych ma ogromne znaczenie nie tylko dla amerykańskiej polityki, ale także dla sytuacji międzynarodowej.
Eksperci zwracają uwagę, że każde poważniejsze wątpliwości dotyczące kondycji przywódcy USA natychmiast odbijają się na rynkach, relacjach dyplomatycznych i bezpieczeństwie światowym.
Co to oznacza dla opinii publicznej?
Najważniejsze informacje:
– grupa psychiatrów opublikowała alarmujące oświadczenie ws. Donalda Trumpa,
– eksperci wskazują na problemy poznawcze i impulsywność,
– pojawił się apel o rozważenie 25. poprawki do konstytucji USA,
– Trump ma przejść badania medyczne pod koniec maja,
– sprawa wywołała duże poruszenie w amerykańskiej polityce.
