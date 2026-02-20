PUE ZUS znika! Rewolucyjna zmiana od poniedziałku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił historyczną modyfikację swojego systemu informatycznego. Dotychczasowy, często krytykowany za nieczytelność portal PUE ZUS zostaje zastąpiony nową platformą o nazwie eZUS. Proces wdrażania zmian rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, 23 lutego, a w pierwszej kolejności dostęp do nowoczesnych narzędzi otrzyma grupa 500 000 losowo wybranych płatników składek
Wielka reforma e-urzędu: Koniec z przestarzałym PUE
Zapowiadana od ubiegłego roku rewolucja w cyfrowych kontaktach z ZUS właśnie wchodzi w fazę realizacji. Nowy portal eZUS został zaprojektowany zgodnie z zasadami User Experience (UX), co oznacza, że jego wygląd i funkcjonalności były konsultowane bezpośrednio z użytkownikami podczas testów i pilotaży. Zmiana ma charakter fundamentalny – zamiast kilkunastu rozproszonych zakładek, przedsiębiorcy otrzymają zintegrowany panel sterowania swoimi sprawami.
Jak wyjaśnia Sławomir Wasielewski, członek zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów w ZUS, celem było stworzenie systemu, w którym płatnik natychmiast po zalogowaniu widzi kluczowe informacje, takie jak stan rozliczeń czy zwolnienia lekarskie pracowników.
Najważniejsze nowości w systemie eZUS
Nowa odsłona portalu to nie tylko odświeżona szata graficzna, ale przede wszystkim zmiana sposobu procedowania spraw:
-
Wątkowanie korespondencji: Komunikacja z ZUS będzie teraz przypominać obsługę nowoczesnej poczty e-mail. Wszystkie wiadomości dotyczące konkretnej sprawy są łączone w jeden czytelny wątek, co eliminuje chaos w dokumentacji.
-
Kreatory wniosków: Składanie dokumentów staje się prostsze dzięki systemowi, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez formularz, na bieżąco pokazując postęp i weryfikując poprawność danych przed wysyłką.
-
Pasek postępu sprawy: Przedsiębiorcy zyskają możliwość podglądu, na jakim etapie znajduje się ich wniosek i czy urzędnik już na niego odpowiedział.
-
Personalizacja strony startowej: Użytkownicy będą mogli samodzielnie decydować, które informacje i skróty do usług mają być widoczne od razu po zalogowaniu.
Mobilna rewolucja i plany na przyszłość
Wdrożenie eZUS dla płatników składek to dopiero pierwszy etap szeroko zakrojonych prac. Równolegle Zakład pracuje nad unowocześnieniem profilu dla klientów indywidualnych (ubezpieczonych i emerytów) oraz lekarzy i komorników.
Wkrótce w sklepach Google Play i App Store pojawi się również dedykowana aplikacja mZUS dla Płatnika. Pozwoli ona na szybkie generowanie zaświadczeń o niezaleganiu, zgłaszanie umów o dzieło oraz sprawdzanie sald rozliczeniowych bezpośrednio na smartfonie. Na obecnym etapie bez zmian pozostaje jedynie aplikacja ePłatnik, która zachowuje swój dotychczasowy wygląd.
Jeśli prowadzisz firmę lub rozliczasz składki, przygotuj się na nadchodzące zmiany w obsłudze e-urzędu:
-
Sprawdź dostęp w przyszłym tygodniu: Zaloguj się na swoje konto ZUS po 23 lutego. Jeśli znalazłeś się w grupie 500 000 losowo wybranych osób, zobaczysz już nowy interfejs eZUS.
-
Przetestuj nowe kreatory wniosków: Zamiast wypełniać tradycyjne formularze, skorzystaj z asystenta, który ogranicza ryzyko popełnienia błędów formalnych.
-
Skonfiguruj widok startowy: Po uzyskaniu dostępu do nowej wersji, poświęć chwilę na ustawienie najważniejszych dla Ciebie skrótów (np. do deklaracji rozliczeniowych lub zwolnień lekarskich e-ZLA).
-
Śledź komunikaty w skrzynce: Nowa skrzynka odbiorcza jest podzielona na powiadomienia, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów oraz ogólne komunikaty – nie przegap nowych oznaczeń przy nieprzeczytanych wiadomościach.
-
Oczekuj na aplikację mobilną: Jeśli często załatwiasz sprawy w biegu, wypatruj premiery mZUS dla Płatnika, która umożliwi m.in. szybkie pobieranie zaświadczeń o niezaleganiu.
