Pukają do drzwi i sprawdzają jeden szczegół. W 2026 roku kary sięgają prawie 1000 zł
W wielu polskich domach temat obowiązkowych opłat powraca przy okazji kontroli i zmian w przepisach. W 2026 roku zasady stały się bardziej dotkliwe finansowo, a sankcje za niedopełnienie formalności wzrosły do poziomu, który dla części osób może poważnie obciążyć domowy budżet. Chodzi o abonament radiowo-telewizyjny, którego egzekwowanie w ostatnich miesiącach wyraźnie przyspieszyło. Kontrolerzy sprawdzają nie tylko klasyczne odbiorniki, lecz także inne urządzenia zdolne do odbioru programów, a brak rejestracji może skutkować karą sięgającą 915 zł. Instytucje odpowiedzialne za nadzór przypominają, że obowiązek dotyczy zarówno gospodarstw domowych, jak i firm, a niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności.
Kontrole abonamentu RTV w 2026 roku. Kary sięgają 915 zł
W całej Polsce trwają kontrole związane z opłatami abonamentowymi za radio i telewizję. W 2026 roku wzrosły zarówno stawki abonamentu RTV, jak i kary za brak rejestracji odbiorników. W efekcie już jedna kontrola może zakończyć się obowiązkiem zapłaty nawet 915 zł. Dla wielu osób kluczowe jest zrozumienie, kto faktycznie musi płacić i jakie urządzenia podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
Kto ma obowiązek płacenia abonamentu RTV
Obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy o opłatach abonamentowych z 2005 roku. Dotyczy on nie tylko gospodarstw domowych, ale również firm, instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co istotne, nie ma znaczenia liczba posiadanych urządzeń w jednym gospodarstwie domowym – opłata jest jedna, niezależnie od tego, ile odbiorników znajduje się w lokalu.
W przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda inaczej. Opłatę należy wnosić za każdy posiadany odbiornik, w tym także za sprzęt zamontowany w pojazdach służbowych, np. radio w samochodzie firmowym.
Jakie urządzenia podlegają rejestracji
Zgodnie z aktualną wykładnią przepisów oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, odbiornikiem RTV jest każde urządzenie technicznie zdolne do natychmiastowego odbioru programów radiowych lub telewizyjnych. Nie ma znaczenia sposób odbioru sygnału – może to być antena, kabel lub internet.
Oznacza to, że obowiązek rejestracji może dotyczyć nie tylko klasycznych telewizorów i radii, ale również komputerów, tabletów czy smartfonów, jeśli są wykorzystywane do odbioru programów. Sam fakt posiadania urządzenia o takich możliwościach bywa podstawą do objęcia obowiązkiem abonamentowym.
Terminy rejestracji i najczęstsze błędy
Nowy odbiornik należy zarejestrować w ciągu 14 dni od momentu jego nabycia. Niedopełnienie tego obowiązku jest jedną z najczęstszych przyczyn nakładania kar. Wiele osób błędnie zakłada, że rejestracji podlega wyłącznie telewizor, podczas gdy przepisy mają znacznie szerszy zakres.
Brak świadomości przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności, a podczas kontroli decydujący jest faktyczny stan posiadania urządzeń.
Wyższe stawki abonamentu i kar w 2026 roku
Od 2026 roku obowiązują podwyższone stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za radio wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiofoniczno-telewizyjny – 30,50 zł.
Znacznie bardziej dotkliwe są jednak kary za brak rejestracji. Zgodnie z przepisami wynoszą one 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W praktyce oznacza to:
- 915 zł kary za niezarejestrowany telewizor,
- 285 zł kary za niezarejestrowane radio.
Kara może zostać nałożona już przy pierwszym stwierdzeniu nieprawidłowości.
Kto przeprowadza kontrole abonamentu RTV
Kontrole rejestracji odbiorników RTV prowadzą wyłącznie uprawnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kontrolerzy muszą posiadać imienne upoważnienie oraz dokument tożsamości. Listonosze nie mają prawa przeprowadzania takich kontroli.
Podczas wizyty sprawdzana jest obecność urządzeń oraz ich zdolność do odbioru programów. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego odbiornika możliwe jest natychmiastowe wszczęcie procedury nałożenia kary.
Dlaczego warto sprawdzić swoją sytuację
Wysokie kary oraz szeroka interpretacja przepisów sprawiają, że wiele osób może nieświadomie narazić się na dodatkowe koszty. W 2026 roku kontrole są prowadzone intensywnie, a egzekwowanie przepisów stało się bardziej rygorystyczne.
Dla uniknięcia problemów warto upewnić się, czy posiadany sprzęt został prawidłowo zarejestrowany oraz czy opłaty abonamentowe są regulowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przeciwnym razie nawet jedna kontrola może zakończyć się poważnym obciążeniem finansowym.
