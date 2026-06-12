Pukają do drzwi Polaków. Nie otwieraj, to niebezpieczne
We wtorek, 9 czerwca, do mieszkania 84-letniej kobiety w Płońsku zapukał nieznajomy mężczyzna. Podał się za pracownika wodociągów. Kilka minut później kobieta była przekonana, że zaraz odbierze 26 tysięcy euro ubezpieczenia po zmarłym mężu. Zamiast tego straciła 6 tysięcy złotych i dostała plik banknotów z gry planszowej. To jeden z najbrutalniej zaplanowanych schematów wyłudzeń, przed którymi policja ostrzega od miesięcy.
Inkasent, który nie przyszedł po odczyt licznika
Kobieta otworzyła drzwi, bo miała powód, żeby to zrobić – mężczyzna sprawiał wrażenie pracownika wodociągów wykonującego rutynowy obchód. To kluczowy element całego schematu: oszust nie podszył się pod anonimowego urzędnika, ale pod konkretną, rozpoznawalną rolę, która pojawia się w każdym domu i której wizyta nie budzi podejrzeń.
Gdy kobieta wpuściła go do środka, rozmowa zmieniła kierunek. Mężczyzna poinformował ją, że przysługuje jej wypłata 26 tysięcy euro z ubezpieczenia po śmierci męża. Dodał jednak warunek: aby możliwe było przekazanie całej sumy, musi najpierw wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 6 tysięcy złotych. Kobieta zapłaciła gotówką. Mężczyzna wręczył jej plik banknotów – rzekomo równowartość obiecanych euro – i natychmiast wyszedł. Dopiero po jego wyjściu 84-latka dokładniej przyjrzała się pieniądzom. To były imitacje banknotów różnych walut, stosowane w popularnych grach planszowych.
Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło na policję w Płońsku około godziny 11 w południe. Nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka tamtejszej policji, przekazała, że kobieta opisała sprawcę jako wysokiego, postawnego mężczyznę w wieku około 50-60 lat, z krótkimi brązowymi włosami, ubranego w koszulkę polo. Nie zapamiętała szczegółów, które mogłyby ułatwić identyfikację. Dochodzenie jest w toku.
Trzy etapy, które działają za każdym razem
Schemat zastosowany w Płońsku nie jest przypadkowy – to precyzyjnie skonstruowany scenariusz, który policja dokumentuje w różnych wariantach od lat. Jego skuteczność opiera się na 3 elementach. Pierwszy to wiarygodna przykrywka – podszywanie się pod pracownika instytucji, z którą ofiara ma lub miała kontakt (wodociągi, ZUS, ubezpieczyciel, gazownia). Drugi to zaskakująca dobra wiadomość – informacja o pieniądzach, które rzekomo należą się ofierze. Dla osoby starszej, często wdowy lub wdowca, wiadomość o „pieniądzach po mężu” trafia w czuły punkt emocjonalny i nie wzbudza od razu nieufności. Trzeci to presja i pozorny warunek – „żeby dostać dużo, musisz najpierw zapłacić mało”. Mechanizm psychologiczny jest identyczny jak w klasycznym oszustwie nigeryjskim, tyle że stosowany w bezpośrednim kontakcie.
Policja konsekwentnie ostrzega: żadna legalna instytucja finansowa, ubezpieczyciel ani urząd nie pobiera gotówki od klientów bezpośrednio w ich domach. Żaden inkasent z wodociągów nie zna stanu ubezpieczeń mieszkańca. Jeśli te dwie informacje zetkną się w jednej rozmowie – to zawsze oszustwo.
Co grozi sprawcy? Kodeks karny mówi wprost
Działanie opisane w sprawie z Płońska wyczerpuje znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego – wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli ofiara jest osobą w podeszłym wieku lub szczególnie narażoną – sądy stosują zazwyczaj surowszy wymiar kary w granicach ustawowych. Podszywanie się pod pracownika instytucji użyteczności publicznej może być dodatkowo kwalifikowane z art. 227 KK jako bezprawne posługiwanie się tytułem lub atrybutem służbowym.
Co to oznacza dla Ciebie lub Twoich bliskich?
Zasada pierwsza: nieznajomy u drzwi, który przynosi dobrą wiadomość o pieniądzach, zawsze czegoś chce – i zawsze to coś kosztuje. Zasada druga: żadna wypłata z ubezpieczenia, ZUS ani jakiejkolwiek instytucji finansowej nie wymaga wpłaty gotówki do rąk własnych kuriera lub „przedstawiciela”. Zasada trzecia: nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, zadzwoń do kogoś bliskiego lub bezpośrednio do instytucji, na którą powołuje się nieznajomy – pod numer wyszukany samodzielnie, nie podany przez rozmówcę. Jeśli masz starszych rodziców lub dziadków – porozmawiaj z nimi o tym schemacie już dziś. Sprawcy nie wybierają przypadkowych ofiar: celują w osoby starsze, mieszkające samotnie, po stracie współmałżonka. Uprzedzona rodzina to najskuteczniejsza ochrona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.