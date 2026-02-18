Pułapka na podatników. Fiskus żąda 19% podatku za transakcje sprzed lat. W grze setki tysięcy złotych
Urzędy skarbowe w całym kraju rozpoczęły masową akcję rozliczania transakcji nieruchomościowych, które miały miejsce niemal dwie dekady temu. Fiskus wziął pod lupę blisko 19 tysięcy osób, które w latach 2007–2008 sprzedały domy lub mieszkania, korzystając z tzw. ulgi meldunkowej. Choć wielu podatników spełniło kluczowy warunek zameldowania, to przez brak jednego, formalnego oświadczenia muszą teraz mierzyć się z żądaniami zapłaty 19-procentowego podatku. Kwoty roszczeń, powiększone o gigantyczne odsetki narastające przez kilkanaście lat, sięgają w wielu przypadkach setek tysięcy złotych.
Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ wymóg, który stał się podstawą do nałożenia kar, został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą. Mimo to, ze względu na brak oficjalnej publikacji orzeczenia, urzędnicy kontynuują egzekucje, co Rzecznik Praw Obywatelskich nazywa sytuacją niedopuszczalną i uderzającą w zaufanie do państwa.
Ulga meldunkowa: Pułapka ukryta w niejasnych przepisach
Mechanizm, który miał ułatwić życie Polakom sprzedającym nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia, stał się dla nich finansowym wyrokiem.
Warunek 12 miesięcy: Aby uniknąć 19% podatku, wystarczyło być zameldowanym w lokalu przez co najmniej rok.
Błąd formalny: Urzędnicy wymagali dodatkowego oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi, jednak przepisy nie określały ani jego wzoru, ani precyzyjnej formy.
Skala problemu: Tysiące osób założyło, że sam fakt zameldowania (dostępny dla fiskusa w rejestrach państwowych) jest wystarczający.
Finansowy szok: Brak dokumentu sprawił, że sprzedaż z lat 2007–2008 jest dziś traktowana jako w pełni opodatkowana, co przy obecnych odsetkach generuje astronomiczne długi.
Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje: To prawny klincz
Sytuacja osób, które otrzymały wezwania, jest dramatyczna, ponieważ prawo w tym przypadku zdaje się działać przeciwko logice i poczuciu sprawiedliwości.
- Wyrok widmo: Trybunał Konstytucyjny przyznał rację podatnikom, twierdząc, że fiskus mógł sam sprawdzić meldunek, ale nieopublikowanie wyroku wiąże ręce sądom powszechnym.
- Apel do Ministra Finansów: RPO domaga się systemowego rozwiązania, które unieważniłoby te bezzasadne roszczenia i uratowało tysiące rodzin przed bankructwem.
- Brak przedawnienia? Choć od transakcji minęło wiele lat, skomplikowane procedury zawieszania biegu przedawnienia pozwalają fiskusowi na skuteczne dochodzenie tych roszczeń w 2026 roku.
W 2026 roku posiadanie aktu notarialnego i poczucie uczciwości to za mało, by spać spokojnie, jeśli sprzedawałeś nieruchomość w latach 2007–2008. Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego, nie ignoruj go – brak reakcji może doprowadzić do zajęcia Twoich kont lub nieruchomości przez komornika.
Najlepszą strategią w obecnej sytuacji jest niezwłoczny kontakt z doradcą podatkowym lub prawnikiem, ponieważ w wielu przypadkach istnieje szansa na podważenie zasadności wezwania, powołując się na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętaj, że dopóki nie zapadnie systemowa decyzja rządu, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a gra toczy się o Twój dorobek życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.