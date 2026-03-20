Pułapka w przepisach. Masz na dachu i może zostać opodatkowane. Wszystko zależy od jednej decyzji

20 marca 2026 17:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rewolucja w podatku od nieruchomości, która stała się faktem w 2025 roku, przyniosła właścicielom domów sporo niepewności zamiast obiecanej przejrzystości. Choć celem zmian było uporządkowanie przepisów, nowe definicje „budowli” wywołały falę zapytań u inwestorów i posiadaczy paneli fotowoltaicznych. To, czy Twój portfel uszczupli się o dodatkową daninę, zależy w głównej mierze od precyzyjnej lokalizacji instalacji oraz charakteru konstrukcji, na której spoczywają ogniwa.

Wiele samorządów zaczęło już weryfikować status przydomowych elektrowni, wysyłając do mieszkańców zawiadomienia, które budzą niemałe kontrowersje. Kluczowy spór toczy się o to, czy instalacja jest jedynie urządzeniem technicznym, czy może już budowlą podlegającą opodatkowaniu. Choć prawo miało być szczelne, praktyka pokazuje, że gminy stosują różne interpretacje, co stawia właścicieli instalacji gruntowych w trudnej sytuacji.

Urządzenie czy budowla? Ta różnica kosztuje

Zgodnie z nowymi wytycznymi, opodatkowaniu podlegają wyłącznie te elementy instalacji energetycznej, które można zaklasyfikować jako części budowlane.

Konstrukcje pod ostrzałem: Za budowlę fiskus uznaje teraz trwałe fundamenty oraz konstrukcje wsporcze, od których wartości może zostać naliczony podatek.

Bezpieczne panele: Same urządzenia techniczne, czyli moduły fotowoltaiczne, nie są traktowane jako budowla i pozostają wolne od opłat.

Dachy bez zmian: Standardowe panele zamontowane na dachu domu zazwyczaj nie generują dodatkowych kosztów podatkowych, gdyż nie tworzą odrębnej budowli.

Ryzyko na gruncie: Instalacje posadowione bezpośrednio na ziemi lub farmy fotowoltaiczne z rozbudowaną infrastrukturą są najmocniej narażone na konieczność zapłaty daniny.

Nowe przepisy w 2026 roku: Teoria kontra praktyka

Mimo wprowadzenia uszczegółowionego katalogu obiektów, właściciele mikroinstalacji nadal muszą liczyć się z brakiem jednolitości w działaniach urzędów.

  • Zawiadomienia z gmin: Masowe kontrole pokazują, że samorządy szukają nowych wpływów, opierając się na doprecyzowanych pojęciach „budynku” i „budowli”.
  • Interpretacyjny galimatias: Mimo reformy, nadal zdarzają się sytuacje, w których ta sama instalacja w dwóch różnych gminach jest oceniana inaczej pod kątem podatkowym.
  • Konieczność konsultacji:** Eksperci zalecają, by w przypadku posiadania instalacji gruntowej zweryfikować jej status z doradcą podatkowym.
  • Koniec neutralności:** Coś, co dawniej było uznawane za neutralne urządzenie, dziś przez fundamenty może zostać obciążone podatkiem od nieruchomości.

Jeśli Twoje panele znajdują się na dachu budynku mieszkalnego, prawdopodobnie nie musisz martwić się o dodatkowe obciążenia podatkowe. Jeżeli jednak zdecydowałeś się na montaż instalacji na gruncie, warto sprawdzić, czy gmina nie zaklasyfikowała konstrukcji wsporczej jako budowli.

W 2026 roku kluczowe jest rozróżnienie między urządzeniem a jego fundamentami, ponieważ to właśnie od tych ostatnich samorząd może wymagać zapłaty podatku. Ignorowanie zawiadomień z urzędu może skutkować naliczeniem odsetek, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i znać status swojej instalacji.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

