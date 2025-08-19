Putin nietykalny? Europejski kraj daje mu immunitet!
Szwajcaria zaskoczyła świat swoją deklaracją – ogłosiła, że Władimir Putin otrzyma immunitet, jeśli zdecyduje się przyjechać na konferencję pokojową. Decyzja ta wywołała falę komentarzy, bo rosyjski przywódca wciąż objęty jest międzynarodowym nakazem aresztowania. Tymczasem w tle pojawiają się plany spotkania Putina z Wołodymyrem Zełenskim, do którego chce doprowadzić Donald Trump.
Putin z immunitetem w Szwajcarii? Zaskakująca decyzja Berna
Szwajcaria ogłosiła, że jest gotowa zapewnić Władimirowi Putinowi immunitet, jeśli rosyjski przywódca weźmie udział w konferencji pokojowej. Deklaracja szefa szwajcarskiej dyplomacji Ignazia Cassisa wywołała burzę na arenie międzynarodowej, ponieważ Putin od marca 2023 roku objęty jest nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
Immunitet tylko na czas rozmów pokojowych
Minister Cassis podkreślił, że Szwajcaria opracowała zasady, zgodnie z którymi immunitet może być przyznany jedynie w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze pokojowym. Nie dotyczy to wizyt prywatnych ani oficjalnych podróży państwowych. – Jeśli celem przyjazdu jest konferencja pokojowa, wtedy możliwe jest przyznanie immunitetu – wyjaśnił podczas wspólnej konferencji prasowej z włoskim ministrem spraw zagranicznych Antonio Tajanim w Bernie.
Trump aranżuje spotkanie Putin–Zełenski
W tle tej decyzji toczą się intensywne przygotowania do potencjalnego przełomu w rozmowach na temat wojny w Ukrainie. Donald Trump, który po objęciu urzędu w USA stara się odegrać rolę mediatora, poinformował, że po spotkaniach z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami zadzwonił do Putina i rozpoczął organizowanie bezpośrednich rozmów między nim a prezydentem Ukrainy. – Po tym spotkaniu planowane jest również spotkanie trójstronne, w którym wezmą udział obaj przywódcy oraz ja – ogłosił Trump.
Macron wskazuje Genewę
Propozycję miejsca spotkania wysunął Emmanuel Macron. Francuski prezydent w wywiadzie dla telewizji LCI stwierdził, że najlepszym wyborem będzie Genewa – ze względu na neutralność Szwajcarii oraz jej rolę jako gospodarza wielu międzynarodowych negocjacji.
Putin wciąż poszukiwany przez MTK
Deklaracje te zderzają się jednak z prawną rzeczywistością. 17 marca 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina za bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. Oznacza to, że teoretycznie każdy kraj będący stroną statutu rzymskiego ma obowiązek zatrzymać rosyjskiego prezydenta, gdy tylko pojawi się na jego terytorium.
Szwajcarska decyzja o przyznaniu immunitetu w ramach konferencji pokojowej pokazuje, jak wielkie napięcie rodzi próba pogodzenia prawa międzynarodowego z polityką dyplomatyczną. Jeśli do spotkania faktycznie dojdzie, będzie to pierwsza bezpośrednia rozmowa Putina z Zełenskim od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
