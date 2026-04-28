Rachunek za śmieci w Warszawie wyższy o 40%. Ratusz nazywa to „powrotem”, mieszkańcy – podwyżką
W skrzynkach pocztowych tysięcy warszawiaków pojawiły się w marcu pisma od administracji budynków i wspólnot mieszkaniowych z jedną wiadomością: od 1 kwietnia płacisz więcej za wywóz śmieci. W bloku – 85 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 60 zł. W domu jednorodzinnym – 107 zł zamiast 91 zł. Matematyka jest prosta: to wzrost o 41% w zabudowie wielolokalowej. Prezydent Trzaskowski tłumaczy, że nie ma tu żadnej podwyżki – tylko powrót do stawek sprzed tymczasowej obniżki. Dla portfela mieszkańca różnica między „podwyżką” a „powrotem do poprzednich stawek” wynosi dokładnie 25 zł miesięcznie.
Skąd wzięły się niższe stawki i dlaczego skończyły się w marcu
Żeby zrozumieć, co dzieje się od kwietnia, trzeba cofnąć się do października 2024 roku. Wtedy Rada m.st. Warszawy zdecydowała o czasowym obniżeniu opłat za gospodarowanie odpadami – z poziomu 85 zł do 60 zł miesięcznie dla gospodarstw w zabudowie wielolokalowej i z 107 zł do 91 zł dla domów jednorodzinnych. Możliwe to było dzięki nadwyżce finansowej w miejskim systemie odpadowym, która przez kilka kwartałów pozwalała na dopłacanie do niższych stawek z budżetu.
Obniżka była jednak od początku opisywana jako rozwiązanie tymczasowe – zarówno w uchwale Rady Miasta, jak i w zawiadomieniach wysyłanych do mieszkańców przez urzędy dzielnic. 31 marca 2026 roku nadwyżka się wyczerpała. Jak informuje stołeczny ratusz w oficjalnym komunikacie, cena za tonę odbieranych odpadów jest dziś wyższa o 40% w stosunku do poprzednich lat – i nie ma już mechanizmu, który pozwoliłby utrzymać niższe stawki. Od 1 kwietnia system musi się sam bilansować.
Mieszkańcy nie muszą składać żadnych nowych deklaracji ani aneksów do umów. Wyższa kwota naliczana jest automatycznie od początku nowego miesiąca rozliczeniowego.
Ile dokładnie zapłacisz – i kiedy podwójnie
Nowe stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2026 roku są jednoznaczne. Dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice, budynki wielorodzinne) miesięczna opłata wynosi 85 zł. To o 25 zł więcej niż przez ostatnie półtora roku i dokładnie tyle samo, ile płacili warszawiacy przed październikiem 2024 roku.
Dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej (domy wolnostojące, szeregowce, bliźniaki) stawka wynosi 107 zł miesięcznie. Właściciele, którzy kompostują bioodpady we własnym kompostowniku, mogą skorzystać z ulgi 9 zł i zapłacić 98 zł.
Jest jeden scenariusz, w którym rachunki rosną drastyczniej: brak segregacji odpadów lub segregacja nieprawidłowa. Warszawa stosuje tu stawkę karną w wysokości dwukrotności stawki podstawowej. Dla mieszkańca bloku, który wrzuca odpady do jednego pojemnika bez segregowania, oznacza to 170 zł miesięcznie zamiast 85 zł. Straż miejska i służby zarządców coraz częściej kontrolują, co trafia do poszczególnych pojemników – błędna segregacja może skończyć się nie tylko karną stawką, ale też postępowaniem administracyjnym.
Dlaczego śmieci drożeją w całej Polsce – i co ma do tego system kaucyjny
Warszawa nie jest wyjątkiem. Od 1 kwietnia 2026 roku podwyżki opłat za wywóz śmieci weszły w życie również w Gdańsku, Pile, Gnieźnie i dziesiątkach mniejszych gmin. W Gdańsku rodzina mieszkająca w lokalu 65-metrowym płaci miesięcznie o 14,30 zł więcej. W Gnieźnie stawka wzrosła do 39 zł od osoby. W gminie Gąsawa – do 47 zł od osoby dla tych, którzy nie kompostują.
Samorządy wskazują na kilka systemowych przyczyn wzrostu kosztów. Pierwsza: inflacja i wzrost płacy minimalnej z ostatnich lat przełożyły się bezpośrednio na koszty pracy w firmach odbierających odpady. Druga: droższy transport i energia. Trzecia – i najszerzej dyskutowana: skutki systemu kaucyjnego, który wszedł w życie w 2025 roku.
System kaucyjny miał sprawić, że opakowania PET i puszki aluminiowe będą wracały do sklepów przez automaty kaucyjne. Teoretycznie miało to odciążyć sortownie i obniżyć koszty. W praktyce wartościowe frakcje odpadów – butelki i puszki – przestały trafiać do miejskich instalacji segregujących. Sortownie straciły główne źródło przychodu ze sprzedaży surowców wtórnych, a niedobór musiał zostać pokryty wyższymi opłatami od mieszkańców. Dotyczy to praktycznie każdego polskiego miasta – niezależnie od tego, czy ratusz jest w rękach PO, PiS, PSL czy kogokolwiek innego.
Jak Warszawa wypada na tle innych dużych miast
85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe w bloku brzmi poważnie – ale w kontekście ogólnopolskim Warszawa wciąż pozostaje w środku stawki. W wielu mniejszych miastach, pozbawionych ekonomii skali i własnych instalacji termicznego przetwarzania odpadów, stawki są przeliczane od osoby, a nie od gospodarstwa. Przy czteroosobowej rodzinie i stawce 47 zł od osoby rachunek wynosi 188 zł miesięcznie – ponad dwa razy więcej niż w warszawskim bloku.
Warszawa dysponuje własną spalarnią odpadów na Targówku i siecią sortowni, co pozwala utrzymywać koszty jednostkowe niżej niż gminom, które muszą wywozić odpady do odległych instalacji regionalnych i płacić za transport. To strukturalna przewaga stolicy, która jednak nie eliminuje efektów ogólnopolskich trendów kosztowych.
W skali całego kraju analitycy szacują, że czteroosobowa rodzina może dziś wydawać na wywóz śmieci nawet do 2 500 zł rocznie – zależnie od miejsca zamieszkania i metody naliczania opłat. W skrajnych przypadkach miesięczny rachunek za samo zagospodarowanie odpadów sięga 185 zł dla jednego gospodarstwa.
Co to oznacza dla Ciebie – mieszkańca Warszawy i nie tylko
Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy w Warszawie, od pierwszego dnia maja zobaczysz na rozliczeniu wyższą kwotę – o 25 zł więcej niż przez ostatnie półtora roku. Nie musisz nic podpisywać ani składać żadnych dokumentów. Zmiana działa automatycznie.
Jeden konkretny sposób na obniżenie rachunku: poprawna segregacja odpadów. Wrzucanie właściwych frakcji do właściwych pojemników nie tylko eliminuje ryzyko kary (podwójnej stawki), ale w dłuższej perspektywie wpływa na poziom kosztów całego systemu. Miasto ma ustawowy obowiązek osiągania określonych poziomów recyklingu – im skuteczniejsza segregacja u źródła, tym niższe kary dla gminy od instytucji kontrolujących.
Jeśli mieszkasz poza Warszawą i zastanawiasz się, czy Twoja gmina też podniosła stawki – sprawdź stronę urzędu miasta lub spółdzielni. Podwyżki w 2026 roku są zjawiskiem ogólnopolskim i objęły już setki gmin. Warto też porównać sposób naliczania: Warszawa stosuje stawkę od gospodarstwa domowego, wiele innych miast liczy opłatę od osoby lub od metra kwadratowego lokalu. Ta sama liczba na rachunku może oznaczać zupełnie inną stawkę jednostkową.
