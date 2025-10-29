Rachunki za prąd rosną jak szalone! Polska w europejskiej czołówce podwyżek.
Ceny prądu w Polsce rosną najszybciej w Unii Europejskiej. Eurostat nie pozostawia złudzeń. Polskie gospodarstwa domowe płacą coraz więcej za energię elektryczną.
Według najnowszych danych Eurostatu w pierwszej połowie 2025 roku ceny prądu w Polsce wzrosły o około 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej. W efekcie rachunki za energię obciążają budżety Polaków równie mocno jak w Niemczech czy we Włoszech.
Polska w europejskiej czołówce podwyżek
Ceny energii elektrycznej w Polsce należą obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących w Europie. Po przeliczeniu ich na siłę nabywczą pieniądza koszt 100 kilowatogodzin jest dla Polaków jednym z najwyższych w całej wspólnocie. Oznacza to, że mimo niższych zarobków płacimy za prąd podobnie jak mieszkańcy bogatszych krajów Europy Zachodniej.
Eksperci podkreślają, że do wzrostu cen przyczynia się nie tylko drożejąca energia na rynkach hurtowych, ale również coraz wyższe opłaty i podatki zawarte w rachunkach. Ich udział w końcowej cenie prądu wzrósł w Polsce w ostatnim roku z około 25 do prawie 28 procent. To oznacza, że nawet przy niewielkim zużyciu prądu rachunki i tak stają się coraz wyższe.
Co to oznacza dla gospodarstw domowych
Wzrost cen energii dotyka praktycznie każdego. W przypadku czteroosobowej rodziny roczne rachunki za prąd mogą być wyższe o kilkaset złotych. Dla wielu gospodarstw domowych to zauważalne obciążenie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy zużycie energii rośnie.
Specjaliści ostrzegają, że to dopiero początek. W najbliższych miesiącach mogą pojawić się kolejne podwyżki, jeśli rząd nie zdecyduje się na przedłużenie mechanizmów osłonowych. Warto więc rozważyć zmianę taryfy, montaż paneli fotowoltaicznych lub ograniczenie zużycia energii w domu.
Polska płaci coraz więcej za prąd
Rosnące ceny energii to nie tylko problem dla gospodarstw domowych, ale także wyzwanie dla całej gospodarki. Droższy prąd oznacza wyższe koszty produkcji, a w konsekwencji droższe towary i usługi. Polska znalazła się w gronie krajów, w których energia elektryczna staje się jednym z głównych czynników napędzających inflację.
Dla milionów Polaków oznacza to jedno nadchodzące miesiące będą trudniejsze finansowo. Rachunki za prąd już teraz rosną w błyskawicznym tempie, a tempo tych podwyżek wciąż przyspiesza.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.