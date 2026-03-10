Rakiety Iranu spadły na bazę z niemieckimi żołnierzami. Alarm po ataku

10 marca 2026 12:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Napięcie na Bliskim Wschodzie osiąga kolejny niebezpieczny poziom. Według doniesień niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” irańskie rakiety zostały skierowane w stronę bazy lotniczej al-Azraq w Jordanii, gdzie stacjonują niemieccy żołnierze Bundeswehry oraz siły powietrzne Stanów Zjednoczonych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Podczas ataku trafiony miał zostać budynek wykorzystywany jako zakwaterowanie niemieckiego kontyngentu wojskowego.

Żołnierze schronili się w bunkrach

Do ostrzału miało dojść w poniedziałek wieczorem. W momencie alarmu żołnierze przebywający w bazie zdążyli ukryć się w schronach, dzięki czemu – według wstępnych informacji – nikt nie został ranny.

Nie jest jednak do końca jasne, czy sama rakieta uderzyła bezpośrednio w bazę, czy też na teren obiektu spadły fragmenty pocisków zniszczonych wcześniej przez systemy obrony powietrznej.

Na razie nie podano dokładnych informacji o skali zniszczeń.

Zobacz również:

Strategiczna baza koalicji

Baza lotnicza al-Azraq jest ważnym punktem operacyjnym międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Niemieccy żołnierze stacjonują tam od 2017 roku.

W ostatnim czasie, ze względu na rosnące napięcie w regionie, dowództwo Bundeswehry zdecydowało się ograniczyć liczebność personelu w Jordanii. W bazie nadal znajdują się jednak niemieckie samoloty transportowe Airbus A400M, które mogą zostać użyte do szybkiej ewakuacji.

Na lotnisku obecne są również jednostki Sił Powietrznych USA.

Iran uderza w bazy sojuszników USA

Ataki na obiekty wojskowe w regionie są częścią szerszej eskalacji konfliktu. Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej ofensywy przeciwko Iranowi 28 lutego, Teheran zapowiedział działania odwetowe.

W ostatnich dniach celem irańskich dronów i rakiet stały się bazy wojskowe powiązane z USA i ich sojusznikami. Wcześniej atakowano m.in. brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze oraz francuską instalację wojskową Camp de la Paix w Abu Zabi.

Od początku eskalacji konfliktu kilka pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu zostało również zestrzelonych w tureckiej przestrzeni powietrznej.

Sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta, a kolejne ataki mogą jeszcze bardziej rozszerzyć konflikt na Bliskim Wschodzie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl