Ratusz podnosi poziom bezpieczeństwa w Warszawie. Betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu i 8 linii na objazdach
Komenda Stołeczna Policji oraz władze Warszawy wprowadziły w trybie natychmiastowym podwyższone środki bezpieczeństwa po sobotnim ataku w Krakowie, kierując dodatkowe siły do patrolowania ulic i stacji przesiadkowych. Służby miejskie zablokowały wjazdy na Krakowskie Przedmieście ciężkimi zaporami drogowymi, co wymusiło natychmiastową zmianę tras 8 linii autobusowych i zawieszenie kluczowych przystanków w centrum stolicy.
Blokada Traktu Królewskiego i objazdy ZTM. Karowa, Świętokrzyska i Miodowa zamknięte
Decyzja o rozstawieniu fizycznych barier zapadła tuż po rekomendacji przekazanej przez policję oraz Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Drogowcy rozstawili masywne zapory betonowe na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia, uniemożliwiając wjazd pojazdów od strony ulic Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej oraz Miodowej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz czasowe ograniczenie spacerów w rejonach o największym natężeniu ruchu pieszych.
Zablokowanie przejazdu Traktem Królewskim na odcinku między ulicą Miodową a Świętokrzyską sparaliżowało regularny ruch komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) skierował na trasy objazdowe biegnące ulicami Mazowiecką i Królewską łącznie 8 linii autobusowych:
- Linie dzienne na objazdach: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180 oraz 503,
- Zawieszone przystanki: czasowo wyłączono z użytkowania zespoły przystankowe Pl. Zamkowy 01 i 02, Hotel Bristol 01 i 02 oraz Uniwersytet 01 i 02,
- Pasażerowie muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami w kursowaniu taboru łączącego północne i południowe rejony miasta.
Śledztwo po tragedii w Krakowie. Motyw terrorystyczny i 3 ciała w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wprowadzenie nadzwyczajnych procedur w stolicy to bezpośredni skutek zbrojnego ataku, do którego doszło w sobotę po godzinie 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie. Zamaskowany 24-letni napastnik wjechał autem na płytę placu i otworzył ogień z broni długiej do przypadkowych przechodniów, zabijając 6 osób i raniąc 16 kolejnych. Sprawca został ranny i obezwładniony po wymianie ognia z policjantami.
Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformował o pełnej identyfikacji ofiar śmiertelnych. Wśród zabitych są czworo Polaków – trzy kobiety w wieku 61, 47 i 53 lat oraz mężczyzna w wieku około 50 lat, a także 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz 51-letnia cudzoziemka. Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek potwierdził ponadto makabryczne odkrycie w domu rodzinnym sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim – odnaleziono tam ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 20-letniej siostry z ranami postrzałowymi. Wstępne ustalenia prokuratury i służb specjalnych wskazują na motyw terrorystyczny.
Wzmocnione patrole w Warszawie: Śródmieście, Wola i Mokotów pod ścisłym nadzorem
Mobilizacja służb objęła całą aglomerację warszawską, a proces dyslokacji dodatkowych patroli Komenda Stołeczna Policji uruchomiła już kilkanaście minut po godzinie 16:00.
W stołecznym Śródmieściu szczególnym nadzorem fizycznym oraz systemem monitoringu miejskiego objęto Stare Miasto, okolice placu Zamkowego oraz ciągi handlowe wzdłuż Marszałkowskiej. Zwiększone siły policji i Straży Miejskiej skierowano również na Wolę, gdzie patrole kontrolują newralgiczne węzły przesiadkowe wokół Ronda Daszyńskiego, Ronda Radosława oraz wejścia do podziemnych stacji metra. Na Mokotowie wzmocnione posterunki pojawiły się w rejonach dużych skupisk ludności, węzła Wilanowska oraz wielkich galerii handlowych. Władze Śródmieścia, Woli i Mokotowa ściśle współpracują z policją w celu zapewnienia płynności procedur ochronnych.
Jak sprawdzić zmiany w komunikacji i poruszać się po centrum Warszawy?
- Sprawdzaj na bieżąco komunikaty ZTM i Warszawskiego Transportu Publicznego – trasy objazdowe linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180 oraz 503 prowadzące przez Mazowiecką i Królewską mogą ulegać modyfikacjom w zależności od sytuacji na drogach.
- Omijaj Trakt Królewski pojazdami prywatnymi – wjazdy na Krakowskie Przedmieście od Karowej, Miodowej, Świętokrzyskiej i Królewskiej są całkowicie zablokowane zaporami betonowymi; kierowcy powinni wybierać Wisłostradę lub ciąg ulic Marszałkowskiej.
- Zgłaszaj podejrzane zachowania i bagaże bez opieki – w przypadku zauważenia nietypowych sytuacji w rejonach stacji metra, przystanków lub centrów handlowych należy bezzwłocznie powiadomić patrol policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.