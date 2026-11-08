Czy 8 listopada jest niedziela handlowa? W tych miejscach zrobisz dziś zakupy
8 listopada 2026 roku nie jest niedzielą handlową. Większość sklepów, w tym Biedronka, Lidl, Auchan czy Kaufland, pozostanie dziś zamknięta. Są jednak wyjątki, dzięki którym zakupy nadal będzie można zrobić w kilku miejscach.
Lidl, Biedronka i Auchan w większości zamknięte
Zakaz handlu oznacza, że standardowe sklepy takich sieci jak Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland czy Auchan co do zasady nie mogą dziś prowadzić normalnej sprzedaży z udziałem pracowników.
Podobnie jest w galeriach handlowych. Większość sklepów z odzieżą, elektroniką czy kosmetykami będzie zamknięta. Działać mogą jednak restauracje, kina i wybrane punkty usługowe.
Gdzie można zrobić zakupy 8 listopada?
Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu. Otwarte mogą być między innymi:
- stacje paliw,
- apteki,
- wybrane piekarnie i cukiernie,
- kwiaciarnie,
- sklepy na dworcach i lotniskach,
- część sklepów osiedlowych.
Mały sklep może działać, jeśli sprzedaż prowadzi osobiście jego właściciel. Dlatego niektóre placówki franczyzowe, np. część sklepów Żabka, mogą być otwarte. Godziny należy sprawdzić dla konkretnego punktu.
Warszawa. Większość galerii bez normalnego handlu
W Warszawie obowiązują dziś te same zasady. Większość sklepów w centrach handlowych będzie zamknięta, choć działać mogą gastronomia, kina i wybrane usługi.
W przypadku pilnych zakupów najpewniejsze są stacje paliw, wybrane sklepy osiedlowe oraz punkty działające na podstawie ustawowych wyjątków.
Najbliższa niedziela handlowa 6 grudnia
Najbliższa niedziela, podczas której większość sklepów będzie mogła otworzyć się normalnie, przypada 6 grudnia. Kolejne to 13 i 20 grudnia.
Projekt przewidujący zwiększenie liczby niedziel handlowych nadal nie został uchwalony. Zaplanowane na 6 listopada prace komisji sejmowych zostały odwołane, dlatego 8 listopada obowiązują dotychczasowe przepisy.
Za nielegalne powierzanie pracy w handlu podczas niedzieli objętej zakazem grozi grzywna od 1000 do 100 tys. zł.
Jeżeli planujesz większe zakupy, pozostaje poniedziałek albo najbliższa niedziela handlowa – 6 grudnia 2026 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.