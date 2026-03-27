Ratusz wydaje pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji
W najbliższy piątek, 27 marca 2026 roku, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na wieczorne utrudnienia w ruchu. W wielu dzielnicach odbędą się procesje drogi krzyżowej, co wymusi czasowe wyłączanie ulic z użytkowania. Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy lub zostaną wstrzymane na czas przejścia wiernych.
Poniżej znajdziesz szczegółowy wykaz zgłoszonych wydarzeń oraz listę linii autobusowych, których trasy mogą ulec zmianie:
Białołęka
W godzinach 19:00-21:00 procesja w parafii przy ulicy Myśliborskiej przejdzie ulicami: Ćmielowską, Ceramiczną, Światowida oraz Myśliborską. Utrudnienia mogą dotyczyć linii: 126, 152, 186, 211, 314, 509, 516 i 518.
Mokotów
- 19:00-20:30: Parafia św. Szczepana – przemarsz ulicami: Melsztyńską, Wiśniową, Narbutta i Sandomierską.
- 19:30-20:30: Parafia św. Michała Archanioła – procesja przejdzie ulicami: Puławską (jezdnia w stronę Ursynowa), Odyńca, Kazimierzowską oraz Racławicką. Możliwe objazdy dla linii: 118, 141 i 172.
- 19:30-21:00: Parafia św. Andrzeja Boboli – wierni przejdą ulicami: Rakowiecką, Asfaltową, Narbutta i Łowicką. Linia 119 zmieni trasę.
- 19:45-21:45: Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – trasa obejmie ulice: Rzymowskiego, Gotarda, Orzycką, Aleję Lotników oraz Bełdan. Objazdy obejmą linie: 189, 317, 401 i 402.
Ochota
W godzinach 20:00-22:00 uczestnicy przejdą spod gmachu Geologii UW przy ulicy Banacha do Placu Narutowicza. Trasa prowadzi przez: Pogorzelskiego, Park Skłodowskiej-Curie, Wawelską, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecką (chodnik), Akademicką oraz Uniwersytecką (chodnik).
Śródmieście
W godzinach 19:00-21:00 procesja z Placu Zbawiciela przejdzie chodnikami wzdłuż ulic: Marszałkowskiej, Trasy Łazienkowskiej, Waryńskiego oraz przez Rondo Jazdy Polskiej i Plac Konstytucji.
Ursus
- 18:30-20:00: Parafia św. Józefa – przejście ulicami: Rynkową, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, Sosnkowskiego, Plutonu AK „Torpedy” i Cierlicką. Czasowe wstrzymania ruchu dla linii: 187, 207 oraz 401.
- 18:45-20:00: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – trasa: Piastowska, Regulska, II Armii Wojska Polskiego, Kompanii AK „Kordian”. Objazdy dla linii: 191 i 207.
- 20:00-21:00: Parafia przy ulicy Wojciechowskiego – procesja ulicami: Wojciechowskiego, Keniga i Zagłoby. Zmiany tras dla linii: 177, 187, 194, 401, 517 i 716.
Wesoła
- 18:45-20:30: Parafia św. Brata Alberta – przemarsz ulicami: Brata Alberta, Uroczą, Rysią i Wilanowską. Linia 183 pojedzie trasą zmienioną.
- 18:45-21:00: Przejście z kościoła św. Hieronima do parafii przy ulicy Borkowskiej ulicami: Rumiankową, Jana Pawła II oraz przez ronda: Miłosna, Pohulanka i Macierowe Bagno. Objazdy dla linii: 147, 173, 198, 411 i 502.
Wilanów
W godzinach 18:30-19:30 w parafii Opatrzności Bożej zaplanowano przejście chodnikami wzdłuż Alei Rzeczypospolitej i ulicy Branickiego do ulicy Sejmu Czteroletniego.
Żoliborz
W godzinach 17:00-20:00 odbędzie się Ogólnopolska Droga Krzyżowa. Trasa: Hozjusza, Felińskiego, Aleja Wojska Polskiego, Plac Grunwaldzki, Popiełuszki oraz Krasińskiego. Zmiany mogą dotyczyć linii: 114, 122 i 303.
Procesja z palmami w Wawrze (28 marca)
W sobotę w godzinach 17:00-18:30 wierni przejdą ulicami: Korkową i Bychowską (start ze skrzyżowania Potockich i Korkowej). Możliwe objazdy dla linii: 173 i 520.
