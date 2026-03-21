Raty kredytów rosną mimo obniżki stóp. Banki już podnoszą oprocentowanie
Mimo obniżki stóp procentowych wielu kredytobiorców może zapłacić więcej. Banki zaczęły podnosić oprocentowanie kredytów hipotecznych, tłumacząc to rosnącym ryzykiem na rynku. Sprawdzamy, skąd ta zmiana i co oznacza dla osób planujących zakup mieszkania.
Banki podnoszą oprocentowanie kredytów. Raty mogą być wyższe
Mimo obniżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, część banków zdecydowała się na podniesienie oprocentowania kredytów hipotecznych. Zmiany dotyczą głównie ofert ze stałą stopą procentową.
Co się zmienia?
W ostatnich dniach banki w Polsce zaczęły podnosić oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych. Dotyczy to przede wszystkim produktów ze stałą stopą, które jeszcze niedawno były postrzegane jako bardziej stabilne rozwiązanie.
Podwyżki pojawiły się m.in. w ofertach największych instytucji finansowych. W efekcie nowe kredyty mogą być droższe niż jeszcze na początku marca.
Fakty i tło sprawy
Na początku marca 2026 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc. Teoretycznie powinno to sprzyjać niższym ratom kredytów.
W praktyce sytuacja wygląda inaczej. Wzrost napięć geopolitycznych oraz niepewność gospodarcza wpłynęły na decyzje banków. Instytucje finansowe zaczęły uwzględniać wyższe ryzyko w swoich ofertach.
Z danych rynkowych wynika, że w niektórych przypadkach oprocentowanie wzrosło o blisko 1 punkt procentowy.
Dlaczego raty rosną mimo obniżki stóp
Głównym powodem jest wzrost ryzyka na rynku finansowym. Banki biorą pod uwagę prognozy dotyczące przyszłych stóp procentowych oraz sytuacji gospodarczej.
Wskaźniki rynkowe sugerują, że w kolejnych miesiącach koszty pieniądza mogą ponownie wzrosnąć. To powoduje, że banki już teraz podnoszą oprocentowanie, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi zmianami.
Dodatkowo rosnące ceny surowców i napięcia międzynarodowe wpływają na stabilność rynku.
Co to oznacza dla kredytobiorców?
Osoby planujące zaciągnięcie kredytu hipotecznego mogą spotkać się z wyższymi ratami niż jeszcze kilka tygodni temu. Szczególnie dotyczy to ofert ze stałą stopą procentową.
W niektórych przypadkach miesięczna rata może wzrosnąć o kilkaset złotych. W dłuższym okresie oznacza to także wyższy całkowity koszt kredytu.
Zmiany mogą również wpłynąć na dostępność finansowania. Wyższe oprocentowanie oznacza niższą zdolność kredytową dla części klientów.
Podsumowanie
Podwyżki oprocentowania kredytów hipotecznych pokazują, że decyzje banków nie zawsze idą w parze ze zmianami stóp procentowych. Na rynek wpływają także czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza i geopolityczna. Dla kredytobiorców oznacza to większą niepewność i konieczność dokładnego analizowania ofert.
