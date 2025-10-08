Raty kredytów spadną! Stopy procentowe najniższe od miesięcy.
Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Kredytobiorcy mogą odetchnąć, ale ryzyka pozostają. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych. Tym razem stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadła o 0,25 punktu procentowego i wynosi obecnie 4,50 procent.
To czwarta obniżka w tym roku i sygnał, że polityka pieniężna zaczyna łagodniej reagować na sytuację gospodarczą.
Powodem decyzji jest poprawa perspektyw inflacyjnych i stabilizacja cen, które jeszcze niedawno rosły w niepokojącym tempie. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że wciąż istnieją poważne zagrożenia dla równowagi. Na horyzoncie widać rosnące płace, wydatki publiczne oraz ceny energii, które mogą zniweczyć efekty działań Rady i ponownie wywołać presję inflacyjną.
Obniżka stóp procentowych oznacza konkretne skutki dla obywateli. Kredytobiorcy spłacający zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem odczują ulgę w portfelach, ponieważ raty kredytów zaczną się zmniejszać. Dla gospodarki to z kolei impuls do większej konsumpcji i inwestycji. Tańszy pieniądz zachęca firmy do zaciągania kredytów i planowania rozwoju, a gospodarstwa domowe do odważniejszych wydatków.
Jednak każda obniżka ma swoją cenę. Jeżeli popyt zacznie rosnąć zbyt szybko, inflacja może powrócić. Rynki finansowe już teraz bacznie obserwują politykę RPP, zastanawiając się, czy decyzja była ostrożnym krokiem, czy też początkiem cyklu, który przyniesie więcej problemów niż korzyści.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny, najbliższe miesiące mogą przynieść ulgę w domowym budżecie. Warto skontaktować się z bankiem i sprawdzić, o ile spadną twoje raty. Jeżeli dopiero planujesz wziąć kredyt, obecne warunki są korzystniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale pamiętaj, że sytuacja może się odwrócić, jeśli inflacja znów przyspieszy. To dobry moment, by świadomie analizować oferty, myśleć o zabezpieczeniu finansowym i obserwować kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej, które mogą mieć bezpośredni wpływ na twoje wydatki i oszczędności.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.