RCB ma gotowe plany ewakuacji. Polska szykuje się na czarny scenariusz, eksperci ostrzegają: możesz mieć tylko 15 minut
Jeszcze kilka lat temu plany masowej ewakuacji kojarzyły się z filmami katastroficznymi. Dziś są obowiązkowym dokumentem w każdej polskiej gminie. Z końcem 2025 roku samorządy przekazały do urzędów wojewódzkich kompletne scenariusze wyprowadzania mieszkańców z zagrożonych terenów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa scala je teraz w ogólnokrajowy system.
To efekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 roku. Państwo oficjalnie przygotowuje się na sytuacje, które jeszcze niedawno wydawały się mało prawdopodobne.
Dokumenty gotowe. Teraz czas na krajowy plan
Gminy miały 12 miesięcy na opracowanie szczegółowych planów ewakuacyjnych. Ten sam termin dotyczył poziomu wojewódzkiego i centralnego. Rozporządzenie Rady Ministrów z maja 2025 roku precyzyjnie określiło, co musi znaleźć się w dokumentacji.
RCB potwierdza, że plany gminne i wojewódzkie już istnieją. Obecnie trwają ich korekty i ujednolicanie. Celem jest stworzenie spójnego systemu, który w razie potrzeby pozwoli działać natychmiast.
Kluczowe założenie brzmi jasno: gdyby zagrożenie pojawiło się dziś, administracja może uruchomić procedury.
Co zawierają plany ewakuacyjne
Każda gmina musiała wskazać:
lokalne zagrożenia, takie jak powodzie, awarie przemysłowe czy ryzyko militarne,
drogi ewakuacyjne i potencjalne wąskie gardła komunikacyjne,
miejsca zbiórki i tymczasowego zakwaterowania,
dostępne środki transportu,
szacunkową liczbę osób wymagających wsparcia.
Zakłada się, że około połowa mieszkańców będzie próbowała opuścić zagrożony teren własnym transportem. Reszta będzie wymagała organizacji przewozu przez państwo.
Minimalne standardy zakwaterowania przewidują 2 do 3 metrów kwadratowych powierzchni na osobę. To rozwiązania kryzysowe, nie komfortowe.
Kto podejmuje decyzję o ewakuacji
Na poziomie lokalnym decyzję może podjąć wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeśli zagrożenie jest bezpośrednie. Przy większej skali decyzje zapadają na poziomie wojewódzkim lub centralnym, przy udziale Szefa Obrony Cywilnej.
Szczególne znaczenie mają tzw. punkty styku między województwami oraz przejścia graniczne. Planowanie obejmuje również koordynację z państwami sąsiednimi.
Wnioski z Ukrainy
Tworząc procedury, uwzględniono doświadczenia z wojny w Ukrainie. Masowe przemieszczenia ludności pokazały, że największym wrogiem ewakuacji jest chaos informacyjny.
Dlatego nacisk położono na:
jednoznaczne komunikaty,
koordynację między służbami,
uwzględnienie potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi,
wielowariantowe scenariusze reagowania.
Jak dowiesz się o ewakuacji
Podstawowym narzędziem pozostaje Alert RCB w formie SMS. Technologia ta została uznana za najbardziej uniwersalną, bo dociera także do starszych telefonów bez dostępu do internetu.
Dodatkowo uruchamiane będą syreny alarmowe oraz komunikaty w radiu i telewizji publicznej.
Eksperci podkreślają, że w sytuacji kryzysowej czas reakcji może być bardzo krótki. W niektórych scenariuszach mowa nawet o 15 minutach na opuszczenie zagrożonego obszaru.
Co to oznacza dla Ciebie
Państwo przygotowuje struktury, ale odpowiedzialność spoczywa także na obywatelach. Rekomenduje się przygotowanie tzw. plecaka ewakuacyjnego z dokumentami, lekami, wodą, latarką i radiem na baterie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.